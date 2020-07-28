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Происшествия

Предполагаемый сообщник "луцкого террориста" Кривоша вышел на свободу

18:21 28 июля 2020
в суде

Харьковчанин Дмитрий Михайленко, которого в полиции сначала назвали «сообщником» луцкого террориста Максима Кривоша, а потом «просто контактом», вышел из-под стражи после внесения залога.

Об этом адвокат Михайленко Андрей Костяный заявил агентству «Интерфакс-Украина».

Ранее Орджоникидзевский райсуд Харькова избрал Михайличенко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в сумме 175 тысяч 760 гривен. За незаконное обращение с оружием и боеприпасами мужчине грозит до 7 лет тюрьмы.

Напомним, Максим Кривош, взявший заложников в Луцке, заявлял, что слухи о его сообщниках — выдумки спецслужб. Кривоша отправили в СИЗО на два месяца без права выйти под залог.

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