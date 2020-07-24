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Происшествия

Суд в Харькове арестовал "пособника" луцкого террориста Кривоша, но готов отпустить его под залог в 175 тысяч гривен

16:21 24 июля 2020
Суд арестовал сообщника Кривоша

В Харькове суд арестовал с правом выйти под залог мужчину, которого в полиции сначала назвали «сообщником» луцкого террориста Максима Кривоша, а потом «просто контактом», передает «УНН».

Орджоникидзевский районный суд Харькова решил отправить задержанного под стражу сроком на 60 дней, определив сумму залога — 175 тысяч 760 гривен.

По словам пресс-секретаря прокурора Харьковской области Дмитрия Чубенко, правоохранители, установив контакт между «луцким террористом» и харьковчанином, пришли с обысками к последнему и обнаружили у мужчины пистолеты, гранаты и патроны.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 УКУ (незаконное обращение с оружием). «Информация о возможной продаже оружия через почтовые отправления сейчас проверяется досудебным расследованием. Подозреваемый говорит, что отправлял монеты», — отметил Чубенко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Максим Кривош, взявший заложников в Луцке, заявлял, что слухи о его сообщниках — выдумки спецслужб. Его накануне отправили под стражу на два месяца без права выйти под залог.

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