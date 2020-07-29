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Происшествия

Смертельное ДТП со «скорой» под Харьковом: выяснились детали трагедии

10:00 29 июля 2020
авария

В ДТП в селе Циркуны под Харьковом погибла 43-летняя женщина. Авария случилась 28 июля около 21:40 в районе дома № 1 на улице Соборной.

Автомобиль скорой медицинской помощи Renault наехал на женщину-пешехода, которая перебегала дорогу в неустановленном месте.

В полиции Харьковской области сообщили, что «скорая» под управлением 60-летнего водителя двигалась с включенными проблесковыми маячками со стороны автодороги Киев-Харьков-Довжанский в направлении села Липцы.

Женщина перебегала проезжую часть вне пешеходного перехода перед автомобилем Skoda, который на встречной полосе движения пропускал «скорую» перед поворотом налево.

В результате полученных травм получила женщина-пешеход погибла на месте.

Полиция открыла уголовное производство. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, накануне смертельное ДТП произошло в Киеве в районе метро «Выдубичи». А на днях жертвой аварии на трассе Киев — Чернигов возле Броваров стал водитель грузовика.

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