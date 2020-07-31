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На закарпатском курорте мужчина напал на 12-летнюю девочку, которая въехала в его семью на велосипеде (видео)
В селе Турья Пасека Перечинского района Закарпатской области взрослый мужчина избил 12-летнюю девочку. На днях под Одессой суд наказал школьницу за избиение своей сверстницы.
Инцидент в Закарпатье произошел 26 июля на территории курортного комплекса «Воеводино».
Школьница, у которой в руках был мобильный телефон, въехала в мужчину и его семью на велосипеде, когда те шли по тротуару, говорится в сюжете ТСН.
Велосипедистка сбила одну из девочек и мужчину и сама упала на тротуар. После этого мужчина, которого отбросило в сторону, подошел к велосипедистке, пнул ее и ударил по лицу. Кроме этого, он забрал у нее мобильный телефон, разбил и выбросил.
На место ЧП вызвали «скорую помощь», которая отвезла девочку в больницу. По словам ее мамы, у дочери закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, стресс. У ребенка очень сильные головные боли, рвота.
По данному факту полиция открыла уголовное производство. Был назначен ряд судебно-медицинских экспертиз для установления степени тяжести полученных телесных повреждений.
Напомним, на днях, на базе отдыха под Харьковом пьяный мужчина избил отдыхающих и угрожал задушить годовалого ребенка. В конце июня в киевской больнице умер 6-летний мальчик, которого зверски избил его крестный.505
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На закарпатском курорте мужчина напал на 12-летнюю девочку, которая въехала в его семью на велосипеде (видео)
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