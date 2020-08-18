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Тихановская передала белорусам обращение арестованного мужа (видео)

13:12 18 августа 2020
Светлана Тарабарова

«Лицо» беларусских протестов Светлана Тихановская, которая ранее заявила о готовности стать президентом, озвучила послание от своего арестованного супруга — оппозиционного блогера Сергей Тихановского.

Она напомнила, что 18 августа он отмечает день рождения, однако остается за решеткой — по обвинению в преступлении, «которого не совершал». Его задержание силовиками женщина назвала провокацией, целью которой было отстранение медийной личности от участия в выборах.

«Мой муж просит передать вам такие словам: он и другие политзаключенные сидят, но он просит, чтобы вы не сидели, а сделали все, чтобы жить в стране для жизни», — сказала она.

Сергей Тихановский был задержан 29 мая в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты его супруги Светланы. Следственный комитет предъявил политику и его сторонникам обвинения по нескольким статья Уголовного кодекса Беларуси. Суд поддержал требование прокуратуры, избрав ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

В июле Тихановский получил еще 15 суток административного ареста «за неподчинение сотрудникам милиции» в Гродно 29 мая.

Напомним, 17 августа сотни протестующих в Минске пришли к стенам СИЗО, где удерживают Тихановского. А 18 августа в стране начался 10 день всеобщей забастовки, объявленной оппозицией.

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