- 13:12 Тихановская передала белорусам обращение арестованного мужа
- 13:00 Фокин рассказал, за что он будет отвечать в ТКГ
- 12:52 «Лион» – «Бавария»: где смотреть онлайн матч ½ финала Лиги чемпионов
- 12:50 Украинских учителей хотят экипировать защитными щитками: что об этом известно
- 12:21 В Украине разгорелся скандал вокруг отстранения 12-летнего мальчика от участия в детском «Евровидении»
- 12:05 Протесты и забастовки против Лукашенко: что происходит в Беларуси 18 августа
- 12:05 Как забастовки в Беларуси отразятся на стоимости бензина в Украине
- 11:44 Зеленский назначил Фокина первым замом Кравчука в украинской делегации в ТКГ
- 11:35 «Лейпциг» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча за путевку в финал Лиги чемпионов
- 11:30 Стало известно, сколько будет стоить китайская вакцина от коронавируса
- 11:15 В Германии начался суд над организатором преступной сети из 30 тысяч педофилов
- 10:59 Новый национальный антирекорд: водитель из Одессы превысил скорость 28 раз за неделю
Тихановская передала белорусам обращение арестованного мужа (видео)
«Лицо» беларусских протестов Светлана Тихановская, которая ранее заявила о готовности стать президентом, озвучила послание от своего арестованного супруга — оппозиционного блогера Сергей Тихановского.
Она напомнила, что 18 августа он отмечает день рождения, однако остается за решеткой — по обвинению в преступлении, «которого не совершал». Его задержание силовиками женщина назвала провокацией, целью которой было отстранение медийной личности от участия в выборах.
«Мой муж просит передать вам такие словам: он и другие политзаключенные сидят, но он просит, чтобы вы не сидели, а сделали все, чтобы жить в стране для жизни», — сказала она.
Сергей Тихановский был задержан 29 мая в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты его супруги Светланы. Следственный комитет предъявил политику и его сторонникам обвинения по нескольким статья Уголовного кодекса Беларуси. Суд поддержал требование прокуратуры, избрав ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
В июле Тихановский получил еще 15 суток административного ареста «за неподчинение сотрудникам милиции» в Гродно 29 мая.
Напомним, 17 августа сотни протестующих в Минске пришли к стенам СИЗО, где удерживают Тихановского. А 18 августа в стране начался 10 день всеобщей забастовки, объявленной оппозицией.61
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В Украине разгорелся скандал вокруг отстранения 12-летнего мальчика от участия в детском «Евровидении»
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...
Ветер: 2 м/с Ю-В
Давление: 744 мм