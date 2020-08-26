Яблочный пирог с корицей: легкий рецепт (фото)

Яблочный пирог с корицей — прекрасное дополнение к чаю или кофе. Чтобы получить истинное удовольствие, поместите кусочек на самую красивую тарелочку, которая есть у вас дома, достаньте из серванта любимую ложечку. Ну, и чашка, конечно, должна быть не повседневная, а какая-то особенная. Гурманы утверждают, что все это влияет на вкус — да еще как! И если вы относитесь к этому скептически, попробуйте и только тогда сделайте вывод. Легким рецептом яблочного пирога с корицей с «ФАКТАМИ» поделилась кулинарный блогер, жена известного украинского композитора Игоря Поклада Светлана, которая ранее рассказывала нашим читателям, как засолить красную рыбу в домашних условиях и приготовить малосольные огурчики. В их гостеприимном доме побывало и бывает немало знаменитостей. И даже те, кто бережет фигуру, обычно не отказываются от выпечки, которую готовит Светлана, потому что ее пироги — настоящее объедение!

— Яблочный пирог с корицей ароматный и вкусный, — говорит Светлана Поклад. - А приготовить его несложно.

— Поделитесь рецептом?

— С удовольствием.



Яблочный пирог с корицей Итак, нам понадобятся : мука 1 кг (в зависимости от качества муки может понадобиться немного больше, до полутора килограммов — будете смотреть по тесту)

сухие дрожжи — 1 пачка

2 яйца

0,5 литра молока (или сыворотки)

пару ложек сметаны

1 стакан сахара

ваниль по вкусу

0,5 ч. ложки соли

1 пачка сливочного маргарина Греем молоко до теплого состояния (не кипятить), всыпаем в него пачку дрожжей, пару ложек сахара и пару стаканов муки, все хорошо вымешиваем (это наша опара). Оставляем подходить (до образования пузырьков). В отдельной посуде размешиваем два яйца с оставшимся сахаром и сметаной. Растапливаем маргарин, даем ему подостыть. Опара подошла? Отлично. Вливаем нашу сдобу — слегка взбитые яйца с сахаром и растопленный маргарин. Размешиваем. Начинаем всыпать муку. Я люблю вымешивать тесто деревянной ложкой. Муку добавляем до тех пор, пока можно провернуть ложку. Тут главное — вовремя остановиться. Самое страшное, что может произойти — если вы «забьете» тесто мукой… Оно будет тяжело подходить, а в результате получатся твердые изделия. Так что действуйте без фанатизма! Тесто надо чувствовать. Все. Ложка еле проворачивается. Посыпьте стол горсткой муки и выложите на него тесто. Начинайте месить. Пристает к столу? Не беда. По чуть-чуть присыпайте мукой стол. Но помните: лучше вымешивать дольше, чем передать муки. Из готового теста скачайте колобок, а затем поднимите его над столом и ударьте о столешницу раз тридцать. Так вы наполните тесто кислородом. Оно станет воздушным и податливым. По сути, вы все уже сделали. Поместите тесто назад в посуду, ребром ладошки обозначив на поверхности углубления в воде креста, укройте полотенцем и забудьте о нем на часик. За это время крест распрямится, это значит, что пора еще раз примять тесто. Когда оно подойдет второй раз, вы уже приступите к формированию пирога или пирожков.

— Какая начинка может служить альтернативой яблочной и как ее приготовить?

— Например, сливы или абрикосы. Разница только в том, что яблоки я чищу, режу на дольки, притушиваю немного, подлив граммов 50 воды в кастрюлю, а только потом добавляю сахар и корицу. А сливы и абрикосы кладу сырыми, не чищу, только мою и режу на половинки. Кладутся они серединкой вверх, присыпаются сахаром. Можно сахар смешать с ложкой крахмала, если фрукты слишком сочные. Если слишком много сока выделилось, отбрасываю на дуршлаг, чтобы оставить только плотные кусочки яблок. На один пирог уходит около килограмма фруктов. Тесто же расчитано на 2−3 небольших пирога.

— Посоветуйте, пожалуйста, какие яблоки лучше взять для начинки?

— Кисло-сладкие. Что касается начинки, для этого теста подойдет любая: и творожная, и капустная.

— Какие лайфхаки стоит учесть хозяйкам? Ведь часто результат зависит от знания целого ряда нюансов.

— Вы можете печь хоть на воде, но идеальный вариант — сыворотка! Я даже паски на ней пеку. Тесто в этом случае долго не черствеет. Если нет сыворотки, добавляю немного сметаны. Почему я «выбиваю» тесто, уже объяснила. Кислород делает тесто воздушным! Но главный секрет вот в чем. Такого количества теста вам хватит, чтобы накормить много гостей! А что, если надо приготовить один небольшой пирог? Что с оставшимся делать? Берете полиэтиленовый пакет, кладете туда остаток теста, приминаете его, выпуская воздух, и отправляете в морозилку! Понадобилось — достали накануне из морозилки и оставили в холодильнике на полке. Утром вынули, дали подойти (оно уже не будет подходить активно, не пугайтесь, хотя результат будет тот же в итоге) — и печете! Когда достанете из духовки, сбрызните пирог или пирожки водой из пульверизатора или смажьте кисточкой. Затем укутайте выпечку в полотенце до полного остывания. Тесто станет мягким-мягким!

— Как хранить пироги?

— Думаю, в этом не будет потребности. Они такие вкусные, что съедаются в тот же день обычно. Но при необходимости 3−4 дня могут полежать в посуде под крышкой.

— Можно ли снизить калорийность таких пирогов?

— Нет, пироги есть пироги, это не огурцы.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Удачи и крепкого здоровья! А еще: не надо бояться браться за выпечку, попробуй сделать, а не говори сразу: «Я не умею». Раз получится — потом вся семья спасибо скажет!

Ранее кулинарный эксперт и телеведущий Григорий Герман поделился с «ФАКТАМИ» уникальным рецептом херсонской ухи.

Фото из альбома Светланы Поклад



28

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter