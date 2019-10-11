Как избавиться от боли в колене: советы врача

Здоровье и медицина

«Чудесного средства, возвращающего пораженному суставу молодость, нет»

Похолодало, и многие люди начинают жаловаться на суставы. Ноги ноют, руки плохо слушаются. Как помочь человеку, страдающему артрозом? Почему суставы с возрастом изнашиваются и болят?

— Часто люди, услышав или прочитав в Интернете о новом «чудесном» средстве от боли в суставах, на приеме просят назначить именно его, — рассказывает ортопед-травматолог хирургического отделения Консультативно-диагностического центра Деснянского района г. Киева Дмитрий Яровой. — Но чудес не бывает. Чтобы найти причину боли и помочь пациенту, мы последовательно переходим от простого к сложному. Сегодня в ортопедии много всяческих новшеств и прорывов, причем с доказанной эффективностью. Но если использовать их все сразу, то можно навредить.

— С чего начинается лечение, если человек жалуется, например, на боль в колене?

— Ищем ее причину. Даже когда человек переступает порог кабинета, идет к кушетке, можно проанализировать походку, посмотреть, как он держит руку, ставит ногу. Это помогает определить, в каком сегменте возникла патология. Далее — осмотр. Врач, который сразу отправляет больного на рентген или МРТ коленного сустава, поступает неправильно. Ведь осмотрев и ощупав колено, проведя двигательные тесты, уже можно понять, почему возникает боль. Часто это бывает из-за проблем в поясничном отделе позвоночника, воспаления седалищного либо бедренного нерва.

— Какие обследования назначаете?

— Начинаем с обычного рентгена, показывающего плотные костные структуры. Хорошо, когда рентгенография выполнена в трех-четырех проекциях. Если результаты неопределенные или показывают, что отклонений нет, а пациент жалуется на боль в суставе, нужно проверить структуры мягкой ткани: хрящ, капсулы, мениски, связки. Для этого направляем на УЗИ, а еще лучше сделать МРТ.

— Если диагноз ясен, как лечат артроз?

— Начинаем с простого: назначаем противовоспалительные, обезболивающие, снимающие отечность, улучшающие циркуляцию и обмен веществ в суставе и хряще лекарства. Иногда этого достаточно, чтобы пациент почувствовал улучшение.

— А если боль беспокоит по-прежнему?

— В полость сустава вводим препараты гиалуроновой кислоты, которую еще называют жидким протезом. Эффект зависит от концентрации: более вязкая будет работать как смазка, более жид-кая — как питательная среда для хряща. Если спустя месяц пациента все равно беспокоит боль, возможно, количество гиалуроновой кислоты было недостаточным или у него поврежден мениск.

Еще один эффективный метод — введение факторов роста. Их выделяют из венозной крови пациента с помощью центрифуги. Такую плазму, обогащенную тромбоцитами, вводим в болезненный участок или пораженный сустав. Достигается эффект «три в одном» — регенеративный, противовоспалительный, обезболивающий.

Признаки артроза Боль.

Хруст при движении.

Уменьшение подвижности и скованность.

Деформация сустава.

«Если делать массаж при остром артрите, то воспаление может усилиться»

— Вы назначаете физиотерапию, лечебную физкультуру, массаж?

— Да, но строго учитывая противопоказания. Лазерная и ударно-волновая терапия, ультразвук, электрофорез, озокерит эффективны. Но тем, у кого есть онкологическое заболевание или любое другое в стадии обострения, патологии сосудов, в том числе варикозное расширение вен, нельзя проводить процедуры, связанные с воздействием электрического тока или вибрацией.

Также при обострении запрещаем выполнять упражнения лечебной физкультуры. А в спокойном состоянии они принесут лишь пользу, отсрочат рецидив. Массаж любят многие пациенты, но важно учитывать, какой его вид кому подходит. Тем, у кого есть отечный синдром, хорошо делать поверхностный лимфодренажный массаж. Пациенту, который выздоравливает, такой массаж тоже полезен. А при остром артрите нельзя применять глубокий массаж: грубые и сильные движения могут усилить воспаление.

— Что делать, если испробованы все методы лечения, а боль осталась? Делать операцию по замене сустава?

— Есть еще один достаточно эффективный метод резерва: введение в сустав вытяжки из жировой ткани пациента. Эта процедура давно и успешно используется в мире и сравнительно недавно — в Украине. Она, правда, подходит, не всем пациентам. Например, нельзя провести ее тем, кто страдает тяжелым артрозом с деформацией сустава. Если суставная щель полностью разрушена, то вытяжку из жировой ткани просто некуда вводить. Другие противопоказания: заболевания в острой фазе, онкологические недуги, болезни крови, вирусные инфекции.

— Как проходит эта процедура? Нужно ложиться в стационар?

— Нет, ведь мы проводим ее в течение одного дня, и человек уходит домой на своих ногах. У предварительно обследованного пациента под местной анестезией или наркозом (обезболивание выбирает он сам) мы берем немного подкожного жира из передней брюшной стенки. Пропускаем жировую ткань через специальную систему, чтобы убрать лишние примеси и сделать однородной. Полученный фильтрат, богатый клетками-предшественниками, вводим в сустав.

Причем если пациент обратился с болью в левом коленном суставе, а у него еще побаливают правый, тазобедренный и локтевой, то мы можем одновременно ввести фильтрат во все суставы.

— Какие рекомендации вы даете пациенту?

— Это зависит от состояния суставов. Каждому расписываем режим нагрузок, курс упражнений. Важно объяснить, что не стоит ждать мгновенного эффекта: он нарастает медленно. Клетки жировой ткани, получив сигнал, встраиваются в окружающие ткани, развиваются, а на это требуется время. Для контроля через два-три месяца назначаем проверку сустава, чаще всего с помощью МРТ.

Эффект у всех сохраняется по-разному, но есть люди, которые забыли о боли в суставе на несколько лет. Это важно, когда нужна операция по замене сустава, а пациент пока не готов или врач советует ему сделать вмешательство немного позже.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», при артрите и артрозе избавляет от боли в суставах клюквенный сок.

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