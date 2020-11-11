Людмила Гурченко: «Самое страшное для человека — быть смешным»

ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 12—18...

Великой советской актрисе исполнилось бы 85 лет

13 ноября 1945 г. Временное правительство Франции возглавил Шарль де Голль — культовая личность в истории страны.

14 ноября 1840 г. Родился один из основоположников импрессионизма Клод Моне.

15 ноября 1988 г. На орбиту был выведен космический корабль «Буран». Он предназначался для многократного запуска, но был использован всего один раз.

16 ноября 1848 г. В Лондоне состоялся последний концерт выдающегося польского композитора Фредерика Шопена.

17 ноября 1959 г. Южноафриканская компания «Де Бирс» начала производство искусственных бриллиантов.

18 ноября 1935 г. Начался Варшавский процесс, где осуждались действия ОУН в Украине. Но в результате популярность этого движения стала еще больше.

Людмила Гурченко родилась 12 ноября 1935 года в Харькове. «Из роддома меня привезли на извозчике, — пишет актриса в своей книге „Мое взрослое детство“. — Привезли в нашу маленькую комнатку в большом доме по Мордвиновскому переулку, № 17. Комната была подвальной, с одним окном. Мама помогала папе-баянисту проводить массовки и утренники в школах, вечера и праздники на заводах и фабриках. Потому можно сказать, что я родилась в „музыкальной“ семье. Для меня жизнь до войны — это музыка! Каждый день новые песни, новые мелодии. Песни и мелодии я схватывала на лету. Я их чисто пела, еще не научившись говорить. „Не, актрисую будить, точно. Ето як закон! Усе песни на лету береть, як зверь. Ну, вокурат актриса!“ — повторял мой папа. А выступала я перед всеми, кто попадал к нам в дом».

Шестилетним ребенком Люся (так называли Людмилу родные и близкие) оказалась в оккупированном немцами Харькове вдвоем с матерью — отец ушел на фронт. Умение петь и танцевать спасло от голода. Люся давала концерты перед немцами и получала за это еду.

В 1953 году Людмила Гурченко поступила во ВГИК, в мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. А в 1956-м — в одночасье стала звездой, когда на экраны вышел фильм Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь», где студентка сыграла главную роль. «Карнавальная ночь» побила все рекорды проката — было продано почти 50 миллионов билетов. А песня «Пять минут» стала в СССР своеобразным гимном Нового года. Но после выхода комедии наступил тяжелый период в карьере актрисы. «В 1957 году меня вербовал КГБ для работы на Всемирном фестивале молодежи и студентов. Отказалась, и это меня уничтожило на долгие годы», — призналась Гурченко в одном из интервью.

В 1976 году, во время съемок на льду в картине «Мама», клоун Олег Попов упал, но ногу Людмиле Гурченко. Результат — перелом со смещением, ногу собирали по кусочкам из 19 осколков. Тем не менее сразу после сложнейшей операции она продолжила сниматься. Но вновь танцевать и ходить на шпильках смогла только после многолетних тренировок и специальных упражнений.

Ради возможности сниматься она готова была на любые жертвы. «Мать я, честно говоря, никакая, — признавалась Людмила Марковна. — Я никогда не понимала, как это можно сочетать работу и детей. Лично я выбрала первый путь. Хотя это, может, и жестоко». Постепенно Гурченко стала одной из ведущих актрис советского кино. После успеха фильма «Вокзал для двоих» (1982 год) ей присвоили звание народной артистки СССР.

Помимо фильмов, актриса постоянно появлялась в телевизионных музыкальных программах. Были выпущены несколько пластинок с песнями в ее исполнении. Гурченко сочиняла музыку и была автором многих песен, но почти никогда это не афишировала. В фильме «Моя морячка» Михаил Державин исполняет песню: «И когда на море качка и бушует ураган, приходи ко мне, морячка, я любовь тебе отдам». Автор этой песни — Людмила Гурченко.

Миллионы советских женщин мечтали о такой тонкой талии, как у Людмилы Гурченко. Стройной и подтянутой она оставалась до последних дней своей жизни. В интервью «ФАКТАМ» супруг актрисы Сергей Сенин рассказывал: «Ее любимым блюдом были вареники с картошкой. Никаких гимнастик не делала. Любимое положение — лежа. Так сочинялись роли, музыка, танец… Потом — подъем, и все это быстренько записывалось. Люся говорила: „Побольше мучного, поменьше движений!“ Видимо, стройность ей была дана от природы. Всю жизнь, начиная с десятого класса, она находилась практически в одном весе. Весила Люся чуть больше пятидесяти килограммов».

Людмила Гурченко всегда была стройной и подтянутой, весила чуть больше 50 килограммов

Наряды актрисы сводили с ума модниц, особенно во времена дефицита. «В моем понимании стильно выглядеть — это, прежде всего, не быть смешной, — говорила актриса. — Самое страшное для человека — быть смешным. Не уметь взглянуть на себя со стороны».

14 февраля 2011 года Людмила Гурченко поскользнулась у своего дома и сломала бедро. Была госпитализирована, на следующий день ей сделали операцию. Людмилу Марковну выписали из больницы, но 30 марта ей стало очень плохо. Врачи скорой не смогли спасти народную артистку. Похоронили великую актрису на Новодевичьем кладбище, хотя она хотела быть похороненной рядом с родителями и единственным внуком на Ваганьковском кладбище.

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