Богдан Хмельницкий играл на бандуре и очень любил кофе

Ровно 425 лет назад родился легендарный гетман, возглавивший украинское национально-освободительное движение 1648—1657 годов

24 декабря 1979 г. Началась оккупация Афганистана советскими войсками.

25 декабря 1895 г. Родился украинский композитор, художественный руководитель и главный дирижер Государственного украинского народного хора Григорий Веревка.

26 декабря 1825 г. В Петербурге произошло восстание декабристов.

28 декабря 1895 г. В Париже на бульваре Капуцинок состоялся публичный показ «Синематограф братьев Люмьер», что ознаменовало рождение кинематографа.

29 декабря 1835 г. Вождь племени чероки Джон Росс вынужден был подписать договор, согласно которому его племя подлежало принудительной депортации к западу от реки Миссисипи.

30 декабря 1865 г. Родился английский писатель Редьярд Киплинг — автор сказок о Маугли.

Богдан Хмельницкий появился на свет 27 декабря 1595 года в селе Суботов (Киевское воеводство). Учился в Киевской братской школе, после чего поступил в иезуитский коллегиум в Ярославе, а потом во Львове. Хмельницкий не перешел в католичество и остался верен отцовской вере (православию). Позже он писал, что иезуиты не смогли добраться до самых недр его души. Участвовал в польско-турецкой войне 1620—1621 годов, во время которой погиб его отец, а сам он попал в плен. Был продан в рабство на невольничьем рынке города Килия (сейчас Одесская область). За два года, проведенных на галере (по другой версии, служил у турецкого адмирала) он выучил турецкий и татарский языки. Мать выкупила его (не исключено также, что сумел бежать), он вернулся в Суботов и был зачислен в реестровое казачество.

С конца 1623 года Хмельницкий стал участвовать в морских походах запорожцев на турецкие города. В 1629 году казакам удалось захватить предместья Константинополя. После долгого пребывания на Запорожье Хмельницкий вернулся в Чигирин и стал сотником. Карьера Хмельницкого шла в гору. Он был писарем Войска Запорожского, а затем послом казаков при дворе польского короля Владислава IV. Когда началась война Речи Посполитой с Россией, Хмельницкий участвовал в осаде поляками Смоленска в 1634 году и за проявленную храбрость и спасение короля от русского плена получил золотую саблю. При польском дворе поговаривали, что Богдан Хмельницкий позволял себе ногой открывать двери в покои короля.

Во время войны Франции с Испанией 1644—1646 годов Богдан более чем с двухтысячным отрядом казаков принимал участие в осаде крепости Дюнкерк. Тогда посол де Брежи писал кардиналу Мазарини, что казаки имеют очень способного полководца — Хмельницкого. В 1648 году он был избран гетманом. Под знаменами Хмельницкого собралось небывалое по численности войско — до 100 тысяч человек. Это стало началом войны запорожцев за независимость. Им удалось одержать ряд блистательных побед над поляками: под Желтыми Водами, Корсунем и Збаражем.

По утверждению историка Георгия Вернадского, Хмельницкий был человеком среднего роста и крепкого телосложения. Характер несколько неуравновешенный — активность, твердость, властность внезапно сменялись периодами, когда Богдан становился вялым и уставшим. Возможно, поэтому он и не взял Львов, хотя, по мнению многих специалистов, мог это сделать, и тогда перед ним была бы открыта дорога на Варшаву. С возрастом приступы депрессии становились продолжительнее, росла подозрительность гетмана даже к друзьям и соратникам.

Он уважал образованных людей, любил с ними беседовать, оказывал поддержку Киевской академии. Судя по письмам и универсалам, которые писал или диктовал лично, прекрасно владел эпистолярным жанром. Был отличным оратором — в своих речах использовал народные поговорки и яркие примеры из повседневной жизни. Кроме турецкого и татарского языков, знал также польский, французский и латынь. Читал немного, любил народную поэзию и музыку, сам играл на бандуре, был радушным хозяином. Ел простую пищу, пил горилку и мед и очень любил кофе. Хмельницкий считался знатоком оружия и лошадей. В торжественные моменты облачался в церемониальные наряды, в остальное время одевался просто. Его образ жизни не особо отличался от того, как жили рядовые казаки. Покои Хмельницкого были обставлены простой мебелью, в головах его кровати висели лук и сабля.

Стратегический и тактический талант гетмана проявлялись в тщательном планировании всей военной кампании, а разработкой незначительных операций он часто пренебрегал. Создал казацкую конницу как отдельный род войск, артиллерию, отличную разведку и систему осведомителей при польском дворе. Организовал производство пороха и оружия, а также наладил систему его закупки.

В 1649 году Киев, в который въехал Богдан Хмельницкий, встречал его, как приветствовали князей Древней Руси. Патриарх Паисий в Софиевском соборе отпустил все настоящие и будущие грехи гетмана и под пушечные выстрелы благословил на войну с поляками. И все же полная независимость от Польши так и не была достигнута. В июне 1651 года, проиграв сражение под Берестечком, казаки заключили мир на кабальных условиях — Зборовский договор, который оставил социальные порядки в Украине, сохранив шляхту и холопов.

Богдан Хмельницкий умер 27 июня 1657 года. Был похоронен в родовой усыпальнице в Ильинской церкви в Суботове. В 1664 году Стефан Чарнецкий разорил Суботов, а останки Богдана и его сына Тимофея выбросил. Но есть версии, согласно которым верные гетману люди успели вывезти из церкви останки Богдана и захоронить в другом месте. Надгробная плита Богдана Хмельницкого, установленная в Ильинской церкви, имеет лишь символическое значение.

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