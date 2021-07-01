1 липня 2021

Перше липня прийнято вважати днем появи на світ першого тому першою в світі енциклопедії. Виник проект французького довідкового видання під назвою «Енциклопедія, або тлумачний словник наук, мистецтв і ремесел» у 1747 році, коли паризький книговидавець Луї Бретон звернувся до знаменитого філософа Дені Дідро з пропозицією стати організатором унікальної справи. Той на подив швидко погодився і 25 наступних років свого життя присвятив роботі над проектом, ставши не тільки його відповідальним секретарем, а й автором безлічі статей.

Згодом співредактором Дідро був учений Жан Д'Аламбер, а участь у складанні енциклопедії взяли такі видатні представники епохи Просвітництва, як Франсуа Марі Вольтер, Поль Гольбах, Жан-Жак Руссо, Шарль Луї Монтеск'є та Поль Адріан Гельвеція. Перший том цієї знаменитої праці вийшов рівно 270 років тому 1 липня 1751 року. Всього ж було видано 35 томів, що включали в себе 60 тисяч статей і тисячі гравюр, котрі ці тексти ілюстровали. Причому, перші 28 томів були створені під редакцією Дені Дідро.

Слід зауважити, що в різних видах подібні видання почали з'являтися ще в Стародавньому Єгипті та Стародавньому Китаї. Саме ж слово «енциклопедія» виникло в Греції та означало «інструкції на всі випадки життя». В сучасну мову це слово ввів Томас Еліот у 1538 році, розшифрувавши його як «книга, котра пояснює всі відомі науки та предмети». Серед спроб створення перших енциклопедій історики часто називають китайський «Літопис весни та осені пана Лю», закінчений у 239 році до нашої ери. Його творець Лю Бувей був настільки впевнений в тому, що зібрав у своїй роботі всі відомості про людські знання, що запропонував нагороду в 1 кілограм золота будь-кому, хто зуміє додати або спростувати хоча б одне слово в його науковій праці.

Найбільшою друкованої енциклопедією досі вважається «Юнле дадянь», створена в XV столітті за дорученням китайського імператора державним секретарем Су Цзінь. Вона налічувала 11 095 томів (825 тисяч сторінок!) І була повним зведенням знань у всіх областях науки, філософії та релігії, накопичених на той час в Китаї. В результаті нескінченних війн і повстань великий труд Су Цзина був майже повністю знищений. Частину книг китайцям вдалося все ж зібрати. Крім того, 40 томів «Юнле дадянь» зберігаються в Бібліотеці Конгресу США, по кілька десятків книг — в музеях Великобританії, Японії та Німеччини.

Найбільш відомою енциклопедією ХХ століття вважається «Енциклопедія Британіка». У різний час авторами статей для неї були Альберт Ейнштейн, Марія Кюрі, Зигмунд Фрейд і інші великі вчені. У 1985 році вийшло 16-е її видання, яке включає 32 томи. У 2012 році «Британіка» відмовилася від випуску паперових видань і повністю перейшла на мультимедійний формат.

У березні 2000 року був запущений проект Нупедія (Nupedia), в якому використовувався принцип вільної енциклопедії. Але не вона, а Вікіпедія, котра була відкрита 15 січня 2001 року задля прискорення процесу поповнення Нупедії статтями і використовує технологію «вікі», стала найвідомішою в сучасному світі та найпопулярнішою вільної енциклопедією.

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.