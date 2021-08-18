Обов'язково приготуйте на Яблучний Спас: рецепт пісного пирога-перевертня

У велике православне свято прийнято готувати страви з яблук. Пісний яблучний пиріг-перевертень за рецептом від сайту Гастрономъ стане справжньою окрасою столу.

Для страви підходять будь-які яблука, але краще, щоб вони були з кислинкою.

Інгредієнти: • Борошно — 1,5 склянки

• Цукор — 0,5 склянки в тісто + 2 ст. л. в карамель

• Олія — 0,5 склянки

• Яблука (великі) — 3 шт.

• Мед — 2 ст. л.

• Розпушувач тіста — 1 ч. л.

• Кориця — 0,5 ч. л.

• Вода (або фруктовий сік) — 1 ст. л. Приготування: • Одне велике яблуко очищається від шкірки та насіння, потім натирається в миску на крупній тертці. Додається кориця.

• У миску з тертим яблуком всипається та ретельно перемішується цукор. Вливається рослинне масло без запаху. Перемішується до отримання маси однорідної консистенції.

• Всипаються борошно та розпушувач. Ретельно вимішується тісто пирога. Воно повинно вийти густим, в'язким.

• Духовка нагрівається до 200 °C. На сковороду відправляються 2 ст. л. цукру, 2 ст. л. меду та 1 ст. л. води або соку. Суміш доводиться до кипіння, помішується та вариться на середньому вогні до розчинення цукру.

• Готується кругла форма для пирога, в ідеалі — діаметром близько 22 см. Карамель виливається в форму. Два яблука очищаються від насіння та шкірки, тонко нарізаються та викладаються на карамель.

• Зверху викладається тісто, форма поміщається в гарячу духовку при 200 °C. Випікається 35−40 хвилин.

Пісний яблучний пиріг трохи охолоджується та виймається з форми, перевертається на блюдо та подається до столу.

Нагадаємо, був виявлений «зв'язок» яблучного пирога та «геноциду корінних народів Америки».

Фото: https://ua.depositphotos.com

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