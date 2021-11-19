Президент Зеленський та вся його команда декларують, що ведуть війну з олігархами. Самі ж олігархи про це нічого не знають, враховуючи, що найвпливовіші з них також зберігають свої позиції, незалежно від «деолігархізації». І не дивно, що озвучене командою президента насправді виявляється грою на публіку. Таку думку озвучив блогер Олександр Крумар на своїй сторінці у Facebook.

«Зеленський свою політичну кар'єру розпочав саме із цього. Усі пам'ятають гучні дебати кандидатів на головну посаду у країні на стадіоні у Києві. Тоді перед величезною публікою п'ятий президент Петро Порошенко та політик-початківець Володимир Зеленський намагалися переконати виборців у тому, що потрібно голосувати саме за себе. З великої кількості тез, озвучених Зеленським, тоді публіці запам'яталася одна фраза: „Я не ваш опонент — я ваш вирок“, — сказав комік зі сцени на стадіоні», — нагадав Крумар про дебати кандидатів на пост президента і додав, що ця репліка була у дусі передвиборчої кампанії Зеленського, не забуваємо і про «весна придет, сажать будем».

«А тут Зеленський за всіх, в обличчя Порошенку, тоді ще чинному президентові, говорить про те, що останньому доведеться відповідати за скоєні злочини», — зазначив блогер.

За його словами, ці дебати відіграли певну роль, і Зеленський зі значним відривом переміг у президентських перегонах.

«Народ України чекав, коли ж розпочнуться обіцяні „посадки“, зізнаюся — я теж чекав і вірив…» — написав він.

Також блогер зазначає, що спроби засудити Порошенка за скоєні ним злочини були.

«Йому були направлені підозри щодо десятка справ. Тільки після з'ясувалося, що це був своєрідний юридичний спам. Суть його полягає в тому, що більшість із порушених справ розсипалися на ранніх стадіях. Але для видимості активної діяльності в цьому напрямку з боку Генеральної прокуратури вони були потрібні. На жаль, вони були лише черговою грою на публіку. У результаті — Порошенко на волі, а його позиції не те щоб не послабшали, а навпаки — зростають», — пише Крумар і нагадує про рейтинг журналу Forbes, де на першому місці Рінат Ахметов, а ось Порошенко — на третьому.

«Його статки, за даними редакції журналу, становили 1,4 млрд доларів. Попри те, що Україна, як і решта світу, переживає кризу через поширення COVID-19, Порошенко продовжив багатіти. Так, журнал Forbes повідомив, що за 2020 рік статки Порошенка поповнилися ще 200 мільйонами доларів. Щоправда, експрезидент таки випав із трійки лідерів. Його посунув олігарх Ігор Коломойський. Не можна сказати, що в експрезидента справи йдуть погано. Тим більше, що наша влада йому дозволяє продовжувати збагачуватися. Примітною є одна зі схем, за допомогою яких Порошенко поповнює свій гаманець. Пов'язані вони із кредитуванням», — повідомив блогер.

Крумар цитує інформацію блогера Олександра Комахи про те, що «активи Міжнародного інвестиційного банку експрезидента Порошенка за 10 місяців 2021 року зросли з 2,9 до 4,6 млрд гривень. Це вдалося йому реалізувати за рахунок пільгових кредитів рефінансування НБУ під 6,5−7,5% річних. Гроші НБУ банк Порошенка інвестує в основному у держпапери під 13−18% річних.

Фактично сидить на піраміді ОВДП за рахунок платників податків. Вкладення МІБ у держпапери на 1 жовтня становили майже 1,5 млрд. Схоже, голова НБУ Кирило Шевченко думає, що Петро Олексійович все ще має шанси стати президентом вдруге. Тому, мабуть, і видає його банку щедрі кредити", — пише Олексій Комаха на своїй сторінці у Facebook.

На думку блогера Крумара, Порошенку вдається успішно уникати антиолігархічного закону. Згідно з прийнятим з подання Зеленського документом, РНБО прийматиме рішення про визнання тієї чи іншої персони олігархом на основі певних ознак.

Він нагадав, щоб бути визнаним олігархом, потрібно:

брати участь у політичному житті України;

мати значний вплив на ЗМІ;

бути кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який займає монопольне становище на загальнодержавному ринку, а також якщо підтверджена вартість його активів перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Говорячи про продаж Порошенком своїх телеканалів, блогер зазначив, що і тут не обійшлося без хитрощів.

«5 канал» та «Прямий» на папері тепер належать холдингу, створеному журналістами та депутатами. Схема примітивна, але робоча. Порошенко і раніше таке прокручував, коли всіляко зрікався «Прямого», стверджуючи, що він нібито належить ексдепутату від «Партії регіонів». Після цього він перестав ховатися і визнав, що є власником… Тепер він продав телеканали, щоб уникнути статусу «олігарх». Але фактично так і залишився власником великої медіагрупи, яка так чи інакше, але впливає на процеси всередині країни. Зате тепер він не потрапить до списку санкцій, але де-факто залишиться олігархом, хай і не підпадає під визначення, яке придумала команда Зеленського", — вважає Крумар і називає ухвалений антиолігархічний закон оманою.

Блогер нагадав, що минуло понад 2 роки з того часу, як Зеленський оголосив себе «вироком Порошенка»: «Оголосити він себе міг, але стати так і не зумів».

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