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Торт «Молочна Дівчинка» — найкращий подарунок для слухняних дітей на День Святого Миколая

3:40 19 грудня 2022
Рецепт торту

Після того, як відомий кулінарний ресурс опублікував рецепт торта «Червоний оксамит», YouTube-канал «Готовим дома» поділився секретом приготування торта «Молочна дівчинка».

Його можна приготувати лише за 30 хвилин.

Тісто:

борошно 200 г

згущене молоко 380 г (1 банка)

яйця 2 шт.

порошок для випікання 10 г (2 ч. л.)

масло вершкове (розтоплене) 70 г

екстракт ванілі 1 ч. л.

дрібка солі

Крем для торта:

вершки 33% 400 мл

цукрова пудра 1−2 столові ложки (за смаком)

йогурт 150 г

екстракт ванілі 1 ч. л.

фрукти

Як писали «ФАКТИ», на Новий рік можна також приготувати торт «Медовик» з карамеллю та шоколадом, «Наполеон» з малиною або десерт «Три горішки для Попелюшки».

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