Торт «Молочна Дівчинка» — найкращий подарунок для слухняних дітей на День Святого Миколая
Після того, як відомий кулінарний ресурс опублікував рецепт торта «Червоний оксамит», YouTube-канал «Готовим дома» поділився секретом приготування торта «Молочна дівчинка».
Його можна приготувати лише за 30 хвилин.
Тісто:
борошно 200 г
згущене молоко 380 г (1 банка)
яйця 2 шт.
порошок для випікання 10 г (2 ч. л.)
масло вершкове (розтоплене) 70 г
екстракт ванілі 1 ч. л.
дрібка солі
Крем для торта:
вершки 33% 400 мл
цукрова пудра 1−2 столові ложки (за смаком)
йогурт 150 г
екстракт ванілі 1 ч. л.
фрукти
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