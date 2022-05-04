Магнолія — це надзвичайно гарна та незвична рослина для наших садів. Попри поширену думку про примхливий характер і теплолюбність цих рослин, вони можуть повноцінно розвиватися в різних кліматичних зонах України. Головне — правильно вибрати сорт, посадити та доглядати рослину. Порадами, як це зробити, поділилася садівниця Марія Бережнюк.

— Необхідно вибирати морозостійкі сорти, які краще адаптовані до наших зим, наприклад, магнолія Raspberry Fun, Burgundy Star, Honey Tulip та інші. Магнолія полюбляє рости на сонячній ділянці, закритій від холодних північних й північно-східних вітрів. В південних регіонах країни буде непогано розвиватися і квітнути в півтіні, а от у північних і центральних потребує гарного освітлення. До ґрунтів не занадто вибаглива, дуже родючого субстрату вона не потребує. Але рослині протипоказані мокрі, вапнякові й засолені ґрунти.

У посадкову яму найкраще зробити суміш з дернової землі, торфу та крупнозернистого піску (1:2:0,5). Американські фахівці ще рекомендують у суміш додавати перепрілий кінський гній.

Коли найкраще садити магнолії? Досвідчені садівники рекомендують садити саджанці у вересні, щоб рослина встигла вкоренитися на новому місці та природним чином увійшла у стан спокою. Але можна це робити й навесні.

— Як правильно посадити саджанець?

— Підготувати простору (вона повинна у 3−5 разів перевищувати обсяг кореневої системи саджанця) посадкову яму. На дно ями слід укласти шар дренажу (10−15 см), перепрілий кінський гній (до 15 см), потім пісок (15 см), зверху (10−15 см) ґрунтова суміш. Встановити саджанець, розправити коріння, засипати ґрунтовою сумішшю, добре полити. Щоб ґрунт не пересихав, необхідно його замульчувати хвойними голками, корою або торфом. Мульча такого складу при поливі злегка підкисляє ґрунт, що відмінно позначається на зростанні магнолії. Товщина шару мульчі повинна становити 5−10 см, покривати потрібно ділянку ґрунту діаметром від 50−100 см в залежності від віку і розмірів рослини.

Дорослі дерева необхідно підживлювати ранньою весною та на початку осені. Весняне підживлення (селітра, сечовина, коров'як) стимулює швидке наростання маси листя. Осіннє (нітроамофоска) — допомагає рослині підготуватися до зими.

— Як зимують магнолії?

— Дорослі рослини магнолій можуть витримати мінусову температуру в межах 25−30°С, але молоді екземпляри (1−3-річні) слід вкривати. Перед зимівлею пристовбурне коло необхідно добре замульчувати (20−30 см) тирсою, торфом, сосновими голками, щоб захистити кореневу систему. Стовбури утеплити лутрасилом, ялиновим гіллям.

Раніше «ФАКТИ» розпитали, як виростити троянди у власному саду, квітникарку з Дніпра Надію Долю, трояндова колекція якої налічує понад 350 сортів.

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