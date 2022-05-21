Цитрусовий рис: додайте у своє меню трохи екзотики

Якщо ви втомились від звичного плову, кулінарка зі Львова Марина Рагуліна радить приготувати цитрусовий рис — страву, яку точно оцінять ваші рідні та друзі.

Інгредієнти:

апельсиновий сік — 1,5 ст.

цедра 1 апельсина

оливкова олія — 2−3 с. л.

часник — 2−3 зубчики

цибуля — ½ середньої цибулини

рис (круглий) — 1 ст.

сир твердий (маасдам або інший) — 100 г

сіль

Готуємо:

Цибулю нарізати невеликими кубиками. Часник почистити та розчавити. У глибокій пательні або каструлі розігріти оливкову олію та тушити цибулю й часник до прозорості.

Додати рис, добре перемішати і дати просочитися рису, потім додати води так, щоб покрила рис.

Готувати на середньому вогні, доки вода не википить. Потім долити апельсиновий сік, покриваючи рис. Покласти цедру апельсина і знову долити сік (або воду) та посолити.

Коли рис буде готовий, додати в нього натертий сир і перемішати.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт смачного рису з мідіями від турецької блогерки Ольги Генч.

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