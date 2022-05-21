32.38 / 31.89 33.76 / 33.44
Київ: +21
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Цитрусовий рис: додайте у своє меню трохи екзотики

20:15 21 травня 2022
Цитрусовий рис

Якщо ви втомились від звичного плову, кулінарка зі Львова Марина Рагуліна радить приготувати цитрусовий рис — страву, яку точно оцінять ваші рідні та друзі.

Інгредієнти:

  • апельсиновий сік — 1,5 ст.
  • цедра 1 апельсина
  • оливкова олія — 2−3 с. л.
  • часник — 2−3 зубчики
  • цибуля — ½ середньої цибулини
  • рис (круглий) — 1 ст.
  • сир твердий (маасдам або інший) — 100 г
  • сіль

Готуємо:

Цибулю нарізати невеликими кубиками. Часник почистити та розчавити. У глибокій пательні або каструлі розігріти оливкову олію та тушити цибулю й часник до прозорості.

Додати рис, добре перемішати і дати просочитися рису, потім додати води так, щоб покрила рис.

Готувати на середньому вогні, доки вода не википить. Потім долити апельсиновий сік, покриваючи рис. Покласти цедру апельсина і знову долити сік (або воду) та посолити.

Коли рис буде готовий, додати в нього натертий сир і перемішати.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт смачного рису з мідіями від турецької блогерки Ольги Генч.

Читайте також: Плов для лінивих на сніданок, вечерю чи обід: все в одній сковороді та мінімум брудного посуду

50

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гривні

Деякі пенсіонери отримають підвищені пенсії одразу за чотири місяці: хто і коли може на це розраховувати

Мурахи

Щоб дерева були здоровими: сім простих способів, як позбутися мурах у саду (відео)

розсада

Розсада легше перенесе пересадку, якщо дотримуватись декількох правил: поради досвідченого городника

Важко повірити, але цей саморобний засіб швидко відмиває найбрудніші ванни, плити та унітази: блищать як новенькі (відео)

Важко повірити, але цей саморобний засіб швидко відмиває найбрудніші ванни, плити та унітази: блищать як новенькі (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.