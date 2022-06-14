Томати вмить заплодоносять і фітофтори ніколи не буде: обов'язково підгодуйте помідори цим у червні (відео)

У період цвітіння томати, як і інші культури, потребують підживлення не менше, ніж при пересадці у відкритий ґрунт — це підвищує їхню врожайність. Дане підживлення покращить запилення квіток, крім того, підвищить вміст вітамінів у плодах, зробивши їх смачнішими і кориснішими.

Про це йдеться у повідомленні на youtube-каналі «Генеральський сад».

Йдеться про борне підживлення.

«Бор для помідорів — важливий елемент. Він потрібен протягом всього періоду вегетації, але найбільше помідори потребують його в період плодоношення», — зазначають автори відео.

Справа в тому, що при нестачі лісу рослина погано запилюється, скидає зав'язь і не утворює плоди .

Але задля справедливості слід зазначити, що крім нестачі бору можуть бути й інші причини скидання зав'язі. Наприклад, нестача інших поживних речовин, яку можна визначити за листям. Якщо рослині всього вистачає, то листя буде насиченого зеленого кольору, без бурого синього або жовтого відтінку. Ще однією причиною скидання зав'язі може бути хвороба.

Наприклад, ураження кладоспоріозом. У такому випадку рослину можна вилікувати за допомогою підгодівлі.

Дати бор рослинам можна за допомогою аптечного порошку борної кислоти.

Поради про те, як готувати розчин, дивіться на відео.

У свою чергу, популярний агроблогер Іван пропонує у червні додати до борного підживлення ще й обробку рослин розчином на основі марганцівки.

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І, нарешті, автори третього youtube-каналу про дачні роботи вважають за необхідне дати в червні рослинам підживлення з цукру, молока та куркуми, які потрібно розчинити у відрі води.

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Сподіваємося, що кожен овочівник-аматор та дачник знайде у їхніх рекомендаціях раціональне для себе зерно.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли про всі роботи, які чекають на городника в червні .

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