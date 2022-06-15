Ласунам на замітку: рецепт «смачного та поживного» печива від Лізи Глинської
Зірка шоу «МайстерШеф» Ліза Глинська, яка нещодавно вийшла заміж, поділилася рецептом вівсяного печива і запропонувала фоловерам його приготувати, поділившися враженнями.
«Друзі! Роблю дуже смачне та поживне вівсяне печиво ділюся з вами рецептом на 24 штуки», — написала кулінарка в Instagram.
Складові:
- 100 г яєць;
- 200 г вівсяних пластівців (швидкого приготування);
- 200 г борошна;
- 220 г цукру;
- 200 г вершкового масла (кімнатної температури);
- 10 г розпушувача;
- Сіль;
- Ванільний цукор або кориця;
- 10 г порошку какао.
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Приготування:
- Збити віночком м'яке вершкове масло.
- Додати цукор та яйця, перемішати.
- Додати сухі інгредієнти: борошно, вівсяні пластівці, сіль, ванільний цукор, розпушувач. Перемішати.
- Накрити тісто плівкою, прибрати у холодильник на 1 годину.
- Зробити кульки діаметром 4 см, трохи приплюснути їх.
- Випікати в розігрітій до 170 градусів духовці (з конвекцією) — 15−18 хвилин.
Раніше Ліза Глинська ділилася рецептом яблучного пирога, який не складно приготувати.
Фото Лізи Глинської із соцмереж94
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