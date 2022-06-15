Ласунам на замітку: рецепт «смачного та поживного» печива від Лізи Глинської

Зірка шоу «МайстерШеф» Ліза Глинська, яка нещодавно вийшла заміж, поділилася рецептом вівсяного печива і запропонувала фоловерам його приготувати, поділившися враженнями.

«Друзі! Роблю дуже смачне та поживне вівсяне печиво ділюся з вами рецептом на 24 штуки», — написала кулінарка в Instagram.

Складові: 100 г яєць;

200 г вівсяних пластівців (швидкого приготування);

200 г борошна;

220 г цукру;

200 г вершкового масла (кімнатної температури);

10 г розпушувача;

Сіль;

Ванільний цукор або кориця;

10 г порошку какао.

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Приготування: Збити віночком м'яке вершкове масло.

Додати цукор та яйця, перемішати.

Додати сухі інгредієнти: борошно, вівсяні пластівці, сіль, ванільний цукор, розпушувач. Перемішати.

Накрити тісто плівкою, прибрати у холодильник на 1 годину.

Зробити кульки діаметром 4 см, трохи приплюснути їх.

Випікати в розігрітій до 170 градусів духовці (з конвекцією) — 15−18 хвилин.

Раніше Ліза Глинська ділилася рецептом яблучного пирога, який не складно приготувати.

Фото Лізи Глинської із соцмереж

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