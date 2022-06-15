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Ласунам на замітку: рецепт «смачного та поживного» печива від Лізи Глинської

17:41 15 червня 2022
Печиво

Зірка шоу «МайстерШеф» Ліза Глинська, яка нещодавно вийшла заміж, поділилася рецептом вівсяного печива і запропонувала фоловерам його приготувати, поділившися враженнями.

«Друзі! Роблю дуже смачне та поживне вівсяне печиво ділюся з вами рецептом на 24 штуки», — написала кулінарка в Instagram.

Складові:

  • 100 г яєць;
  • 200 г вівсяних пластівців (швидкого приготування);
  • 200 г борошна;
  • 220 г цукру;
  • 200 г вершкового масла (кімнатної температури);
  • 10 г розпушувача;
  • Сіль;
  • Ванільний цукор або кориця;
  • 10 г порошку какао.

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Приготування:

  • Збити віночком м'яке вершкове масло.
  • Додати цукор та яйця, перемішати.
  • Додати сухі інгредієнти: борошно, вівсяні пластівці, сіль, ванільний цукор, розпушувач. Перемішати.
  • Накрити тісто плівкою, прибрати у холодильник на 1 годину.
  • Зробити кульки діаметром 4 см, трохи приплюснути їх.
  • Випікати в розігрітій до 170 градусів духовці (з конвекцією) — 15−18 хвилин.

Раніше Ліза Глинська ділилася рецептом яблучного пирога, який не складно приготувати.

Фото Лізи Глинської із соцмереж

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