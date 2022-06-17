Підживлення помідорів народними засобами: найкращі рецепти

Для того, щоб помідори на дачі росли здоровими, їх потрібно належним чином підживлювати. Хтось віддає переваги «хімії», а хтось «народним засобам», наприклад, підживленням, зробленим на основі трьох трав — кропиви, чистотілу та кульбаби.

А ще можна використовувати розчин з попілом, пишуть «Дачні поради» .

У 10 літрах води потрібно розчинити 1 склянку золи. Золу, що залишилася в ємності після поливу рослин, просто виливають під помідори.

Золу можна застосовувати і для позакореневих підживлень. Для цього 300 г золи розчиняють у 3 л води та кип'ятять протягом 30 хвилин. Розчин потрібно настояти та довести його обсяг водою до 10 літрів. Туди ж додають трохи господарського мила. Це для того, щоб розчин краще тримався на листі. Рідину проціджують і обприскують нею бадилля помідорів.

Також для підживлення томатів можна використовувати як свіжі, так і сухі дріжджі:

Один пакет сухих швидкорозчинних дріжджів змішують з 2 столовими ложками цукру і додають трохи теплої води, щоб суміш стала рідкою. Потім отриману субстанцію розчиняють у 10 літрах води та використовують по 0,5 літра на кожну рослину.

Трилітрову банку на 2/3 заповнюють чорним хлібом, наливають у неї теплу воду з розчиненими в ній свіжими дріжджами (100 г) і ставлять у тепле місце на 3−5 днів. Після чого настій проціджують і розбавляють водою у пропорції 1:10. Для молодого куща помідора використовують 0,5 літри розчину, а для дорослого — близько 2 літрів.

100 г свіжих дріжджів ретельно розчиняють у 10 літрах води та отриманою рідиною відразу ж поливають помідори.

Досвідчені городники також радять використовувати при догляді за томатами бор, внесення якого важливе як у період вегетації, так і плодоношення.

Фото Pixabay

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