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«Перший рік кущі краще взагалі не обрізати»: як доглядати за полуницею після плодоношення

20:55 25 липня 2022
полуниця

Навіть після того, як урожай зібрано, догляд за полуницею триває. Яким саме він має бути — розповіла городниця Раїса Поймало.

«Поливати потрібно нечасто, приблизно раз на тиждень або на декаду, але рясно, щоб ґрунт просочився вологою глибше. Після поливання необхідно розпушити ґрунт на глибину до 10 см, але біля самих кущів працюйте сапкою обережніше — не пошкодьте кореневу систему. Під час розпушування підсапуйте кущики полуниці, присипаючи землею додаткові корені, що відростають. Пізніше, восени, вам доведеться ще раз прополоти бур'яни, але їх буде значно менше, якщо основну роботу з їхнього знищення ви зробите влітку, відразу після збору ягід.

Прекрасно зарекомендувало себе органічне добриво для полуниці — кінський гній, перегній або коров'як .Можна скористатися сучаснішими засобами — мінеральними добривами, наприклад, амофоскою. Відразу після видалення бур'янів і розпушування ґрунту розкладіть по ділянці дрібні шматочки коров'яку або кінського гною".

За словами господарки, не відкладайте обрізування полуниці на осінь, проведіть його відразу після того, як полуниця перестала плодоносити.

«Що ж до ремонтантних сортів, то плодоносні перший рік кущі краще взагалі не обрізати, — радить Раїса Поймало, — видаливши тільки слабке або хворе листя і вуса, якщо вирощений вами сорт їх утворює».

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