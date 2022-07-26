Смачнюще вівсяне печиво з шоколадом від Лізи Глінської: готується швидко і легко, подобається дітям і дорослим (відео)
Відомий український кондитер Ліза Глінська, яка під час війни почала вчити співвітчизниць готувати самобутні національні страви, не забула й про десерти. Особливо про такі, що довго зберігаються, а отже, їх цілком можна приготувати у якості гостинця нашим захисникам.
Цього разу в своєму YouTube-каналі, ведення якого Ліза відновила зовсім нещодавно і при цьому перейшла на українську мову, вона розповіла, як приготувати вівсяне шоколадне печиво.
Що знадобиться:
- 180 г масла (62% жирності)
- 100 г яєць
- 180 г вівсяних пластівців швидкого приготування
- 180 г борошна
- 180 г цукру
- 10 г розпушувача
- 20 г какао-порошку
- сіль, ванільний цукор, кориця (за смаком).
Важливо, аби яйця і масло були кімнатної температури — 18−20 С.
Масло і яйця з’єднуються в одній посудині, всі сипучі складові — перемішуються у іншій, після чого об’єднуються.
Після приготування тісту треба відстоятися протягом 1 години в холодильнику (миска з ним має бути закрита плівкою).
З охолодженого тіста формуємо кульки, трохи притискаємо і викладаємо на деко з пергаментом, після чого випікаємо у духовці протягом 15−20 хвилин.
Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, як приготувати шоколадне печиво… зі смальцем.122
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