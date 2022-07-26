ВСУ змусили ворога втікати під Краматорськом і відбили атаки ще на 3 напрямках, бої під Бахмутом тривають, — Генштаб

Протягом 155-ї доби героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню з'єднання ЗСУ змогли відбити ворожі атаки на Бахмутському, Слов'янському та Краматорському напрямках, а на Харківщині — знешкодили ворожу ДРГ, яка намагалася розкрити побудову оборони наших військ в районі населеного пункту Чепіль. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

На Слов’янському напрямку противник обстріляв із ствольної, реактивної артилерії та танків райони Норцівки, Долини, Грушувахи, Краснопілля, Мазанівки та інших населених пунктів. Намагався просунутися неподалік Богородичного, успіху не мав, відійшов.

На Краматорському напрямку окупанти безуспішно намагалися розвідати позиції Сил оборони в районі Верхньокам’янського. А спробу окупантів покращити тактичне положення в районі Івано-Дар'ївки українські воїни успішно відбили та змусили ворога тікати.

На Бахмутському напрямку активізувалися ворожі обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах Берестового, Соледара, Покровського, Веселої Долини, Вершини, Кодеми, Майорська і Торецька, а літаки завдали прямих ударів по населених пунктах Покровське та Новолуганське. Проте ворожі спроби штурмів в районах Берестового, Соледара та Семигір’я наші захисники успішно відбили. Бої зі штурмовою групою в районі Покровського ще тривають.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів, було зафіксовано одну спробу штурму в районах сіл Павлівка та Благодатне. Там окупанти отримали відсіч і відійшли зі значними втратами.

«У противника фіксується системна проблема з поповненням особовим складом — російська федерація вже намагається набрати найманців з числа громадян країн Центральної Азії, представників віддалених регіонів та ув’язнених злочинців», — констатують українські захисники.

Нагадаємо, за словами ізраїльського військового аналітика Ігаля Левіна в інтерв'ю «ФАКТАМ», росія здатна без оголошення загальної мобілізації зібрати у так звані «національні батальйони» для війни в Україні не більше 35 тисяч людей.

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