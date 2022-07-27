Простіше голубців та смачніше піци: новий цікавий рецепт від фудблогерки Людмили Борщ
Фудблогерка Людмила Борщ, яка постійно радує своїх передплатників новими незвичайними рецептами, розповіла, як «майже з нічого» приготувати смачний сніданок — запіканку, яка готується «простіше за голубців» й виходить «смачніша за піцу».
«Вчора треба було щось швидко приготувати з того, що є під рукою. А як виявилося — під рукою є небагато… Страва вийшла дуже вдала та смачна. Усій родині сподобалося! Можна як на сніданок, так і на вечерю приготувати. Витрачається мінімум часу, а виходить справжній шедевр», — пише блогерка.
Продукти
М'ясо 300г
Капуста 250 г
Яйця 7 шт.
Цибуля 1 шт.
Сир 100 г
Молоко 35 мл
Томатна паста 1 ст.
Сіль, перець, зелень
Вода 50мл.
Весь процес приготування Людмила показала на відео.
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