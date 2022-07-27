Простіше голубців та смачніше піци: новий цікавий рецепт від фудблогерки Людмили Борщ

Фудблогерка Людмила Борщ, яка постійно радує своїх передплатників новими незвичайними рецептами, розповіла, як «майже з нічого» приготувати смачний сніданок — запіканку, яка готується «простіше за голубців» й виходить «смачніша за піцу».

«Вчора треба було щось швидко приготувати з того, що є під рукою. А як виявилося — під рукою є небагато… Страва вийшла дуже вдала та смачна. Усій родині сподобалося! Можна як на сніданок, так і на вечерю приготувати. Витрачається мінімум часу, а виходить справжній шедевр», — пише блогерка.

Продукти

М'ясо 300г

Капуста 250 г

Яйця 7 шт.

Цибуля 1 шт.

Сир 100 г

Молоко 35 мл

Томатна паста 1 ст.

Сіль, перець, зелень

Вода 50мл. Весь процес приготування Людмила показала на відео.

Раніше Людмила Борщ запропонувала рецепт салату з кабачків на зиму.





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