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Простіше голубців та смачніше піци: новий цікавий рецепт від фудблогерки Людмили Борщ

16:03 27 липня 2022
запіканка

Фудблогерка Людмила Борщ, яка постійно радує своїх передплатників новими незвичайними рецептами, розповіла, як «майже з нічого» приготувати смачний сніданок — запіканку, яка готується «простіше за голубців» й виходить «смачніша за піцу».

«Вчора треба було щось швидко приготувати з того, що є під рукою. А як виявилося — під рукою є небагато… Страва вийшла дуже вдала та смачна. Усій родині сподобалося! Можна як на сніданок, так і на вечерю приготувати. Витрачається мінімум часу, а виходить справжній шедевр», — пише блогерка.

Продукти
М'ясо 300г
Капуста 250 г
Яйця 7 шт.
Цибуля 1 шт.
Сир 100 г
Молоко 35 мл
Томатна паста 1 ст.
Сіль, перець, зелень
Вода 50мл.

Весь процес приготування Людмила показала на відео.

Раніше Людмила Борщ запропонувала рецепт салату з кабачків на зиму.


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