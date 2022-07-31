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Абрикосове варення на сковороді: неймовірно смачно та просто

22:00 31 липня 2022
Абрикосове варення

Це найкраще варення для приготування рогаликів або, наприклад, тертого пирога. Взимку, за словами кулінарки Юлії Сімончук, відкрили — і маєте шматок літа в хаті.

Інгредієнти:
абрикоси — 0,5 літри з добрим вершком почищених і подрібнених;
цукор — 0,5 літри з вершечком;
лимонна кислота — на кінчику ножа.

Приготування:

Назва «на сковорідці» не просто так, адже готуємо варення саме в сковорідці. Найкраще у чавунній.

Кількість порцій можете регулювати в залежності від розмірів вашого посуду. Кидаєте абрикоси на пательню, ставите на максимальний вогонь і з часу закипання засікаєте рівно 5 хв. Далі додаєте цукор, і знову чекаєте поки почне кипіти/булькати, і знову засікаєте 5 хв. Прокипіло цей час, і кидаєте дрібку лимонної кислоти і ще тримаєте 1 хвилину кипіння. Увесь час кипіння час від часу помішуєте щоб не пригоріло. Знімаєте з вогню, перекладаєте в стерильну банку та закатуєте.

А ще пропонуємо приготувати вишневе варення на сковороді без кісточок, бо впевнені, що справжні ласуни оцінять цей рецепт

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