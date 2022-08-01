Підвищення пенсій, соціальних виплат та комунальних платежів: що чекає на українців у серпні 2022 року

З липня в Україні відбулося підвищення прожиткового мінімуму, а наступне станеться лише з 1 грудня. Тож у серпні очікувати на підвищення пенсій та виплат не варто, зазначають економічні експерти ТСН.

Також не зміниться розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, який нині становить 100% від середньомісячного доходу жінки за місцем її роботи, а непрацюючі жінки отримують виплати у розмірі не менше 25% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб (нині це 650 грн/місяць).

Допомога з тимчасового безробіття

Не передбачається і змін у розмірі виплат з тимчасового безробіття, одже вони підвищувалися з 1 липня 2022 року. Відтоді максимальний розмір допомоги з тимчасового безробіття становить не більше 10 400 грн.

Комунальні платежі

У серпні 2022 року тарифи на електроенергію, газ та водопостачання залишатимуться на рівні липневих, оскільки Верховна Рада України підтримала законопроєкт, який забороняє підвищувати вартість цих послуг під час війни. Також встановлено заборонену на примусове стягнення боргів за житлово-комунальні послуги під час дії воєнного стану.

Тарифи на електроенергію

З 1 серпня і принаймні до 31 жовтня тарифи залишаться незмінними і будуть залежати від обсягу споживання:

до 250 кВтгодин — 1,44 грн/кВтгодину;

понад 250 кВтгодин — 1,68 грн/кВтгодина.

Тарифи на газ

Від 1 серпня 2022 року всі користувачі будуть отримувати послуги за фіксованою ціною, яка становить 7,96 грн/м3 (без вартості транспортування і з ПДВ).

Нагадаємо, напередодні у Кабміні розповіли, коли розпочнеться опалювальний сезон і якою буде температура у квартирах українців.

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