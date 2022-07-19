Ексрадник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів порівняв звірства російської армії під час першої війни у Чечні, коли зс рф не змогли достягти успіхів и почали стирати з лиця землі Грозний, з їхніми діями в Україні.

«У своїй книзі «Невидима сила» відомий американський дипломат Вільям Бернс детально описує виникнення травм сучасної росії, — пише Віктор Андрусів у соцмережах. — Він працював в Москві на початку 90-х і був очевидцем багатьох важливих подій.

Є два дуже цікаві моменти, які стосуються нас.

1. Бернс підтверджує, що держсекретар Бейкер дав усні гарантії Горбачеву і Шеварнадзе (міністр закордонних справ СРСР) про те, що НАТО не розширюватиметься. Пізніше російська еліта особливо боялася того, що НАТО скористається слабкістю росії і здійснить це розширення. Однак, за Клінтона американці пояснили, що гарантії давалися СРСР, а не росії. Так була закладена одна із основних травм, яка призвела до сучасної війни в Україні.

2. Бернс описує початок Першої Чеченської війни, яка зіграла ще більшу роль у травмах росії. Так, на фоні загального приниження, яке відчували російські еліти, розгром у Грозному став мало не доказом «опущеності» російської держави. Бернс пише, що американці були шоковані рівнем військової некомпетентності в армії, яка ще нещодавно планувала дійти до Ламанша за три дні.

Через це приниження міністр оборони Грачов осатанів і почав стирати з лиця землі Грозний. Фактично, геноцид чеченців став відповіддю на лють і неспроможність російської армії досягнути результатів. Війна почала сприйматись як помста. У підсумку всі ці емоції тільки закріпили поразку російської армії.

Саме це ми спостерігаємо і у нас. Показавши усьому світові свою військову некомпетентність і слабкість, російські генерали просто почали стирати з землі наші міста і людей. Але, як і у випадку Першої Чеченської війни, це їм нічим не допоможе. Армія, яка вдається до емоцій замість планування, програє".

Фото Віктора Андрусіва із соцмереж



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