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Шоу-бізнес

Ектор-Хіменес Браво заінтригував новим постільним фото з коханою

15:09 11 серпня 2022
Ектор-Хіменес Браво

Відомий шеф-кухар, ведучий кулінарного проекту Ектор Хіменес-Браво, який засвітився на Мальдівах із учасницею шоу «Холостяк», заінтригував новим постільним фото з коханою. Ектор не поспішає розкривати ім'я своєї дівчини. У публікаціях дражнить передплатників, показуючи завуальовані знімки, за якими складно здогадатися, хто ж ця таємна кохана.

Шеф-кухар опублікував в Інстаграм нове романтичне фото, на якому позує в ліжку в обіймах із красунею.
У підписі Ектор поцікавитися в шанувальників, чи цікавляться вони, хто ж підкорив його серце.

«Давайте перевіримо, скільки у мене тут допитливих. Став плюс у коментарях, якщо наблизив фотку, щоб побачити, хто вона», — питає Ектор.

Раніше шанувальники розкритикували Ектора за юний вік обраниці. Шеф-кухар запевнив, що вона повнолітня.

Хіменес-Браво каже, що не має наміру афішувати особисте життя, щоб не зіпсувати стосунки.

Шанувальники бажають Ектору щастя і чекають на швидке весілля.

Фото instagram.com/hectorjimenezbravo

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