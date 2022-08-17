Раків чекає похід з коханою людиною на важливий захід, а Стрільців — цікава пропозиція від начальства: гороскоп від Анжели Перл на 17 серпня

Відомий фахівець у сфері астрології Анжела Перл вважає, що середа, 17 серпня 2022 року, буде дуже сприятливим днем як у професійному плані, так і любовному.

І якщо розпочати сьогодні якусь нову справу, то незабаром чекатиме успіх, пише інформаційний ресурс.

Овен (21 березня — 19 квітня)

В оточенні виявиться дуже багато людей, які так і норовитимуть зіпсувати настрій Овнам. Однак не варто звертати на них увагу. Воно того точно не варте. Якщо зірватися, тоді нерви будуть на межі, що негативно позначиться на стані здоров'я. Адже можуть загостритись хронічні захворювання. Новими справами краще не займатись, слід завершити старі.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Колективна праця зараз не така вдала. Тому краще якийсь час діяти виключно самостійно. Це допоможе багато в чому досягти успіху і не допустити грубих помилок. З любовним партнером можуть бути непорозуміння, що взагалі призведе до розриву відносин. Тому варто думати сто разів, перш ніж щось сказати.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Особливо день добрий для того, щоб зміцнити свої ділові зв'язки, провести переговори. Зрештою вдасться укласти дуже вигідну угоду. У жінок-Близнюків інтуїція взагалі помітно загостриться. Саме вона допоможе багато в чому ухвалити правильне рішення з тих чи інших питань.

Рак (22 червня — 22 липня)

День найкраще підходить для творчості, а також для обміну інформацією зі своїми партнерами, оточенням. Особливо насиченим подіями виявиться особисте життя Раків. З коханою людиною має бути похід на якийсь важливий захід. Якщо знадобиться допомога, цілком можна розраховувати на своїх близьких.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Особливо гарний день для відряджень, роботи командного характеру, а також ділових переговорів із важливими та впливовими людьми. Поки що не варто експериментувати та пробувати нові методики вирішення тих чи інших завдань. Краще віддати перевагу вже давно перевіреним. Інтуїція особливо посилиться, тому їй можна довіряти на всі сто.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Не варто розраховувати на своїх колег по роботі та звалювати на їхні плечі свої завдання. Зрештою можливі сварки. Не завжди вдасться зосередити увагу на тих чи інших завданнях. Доведеться часто відволікатися. У другій половині дня особливу увагу слід приділяти своєму здоров'ю, щоб уникнути неприємностей.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Жодних ділових зустрічей поки що призначати не варто. Справа в тому, що зі своїми партнерами домовитися навряд чи вдасться. Та й зосередитись на завданнях буде не так легко. З близькими не варто бути надто різкими. Щоб не допустити зривів, важливо тримати себе в руках.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіонам рекомендується з самого ранку засукати рукави і спробувати себе у новій справі. Досить висока можливість зав'язати стосунки з людиною протилежної статі. Але не варто з головою пускатись у любовні пригоди. В результаті можна наробити дурниць. А сімейним Скорпіонам рекомендується вирушити із сім'єю на відпочинок на природу.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільці можуть планувати щось на майбутнє, так і накопичувати інформацію. Адже в майбутньому вона цілком може стати в нагоді. З боку начальства може надійти дуже цікава пропозиція. До того ж до Стрільців прийде творча наснага, яка дозволить створити щось цікаве.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Ризиковані справи можуть не просто загнати в глухий кут, а й нашкодити репутації. Тож не варто навіть пробувати їх втілювати в життя. Найбезініціативніших Козерогов і зовсім чекають провали цього дня. Та й із партнерами ймовірні конфлікти та непорозуміння.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Багато в чому сприятимуть успіху такі якості, як рішучість, цілеспрямованість та дипломатичність. Рекомендується не відкладати справи, які можна виконати зараз. Така тактика вкрай неправильна. День також підходить для укладання шлюбу та вигідних контрактів.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Перша половина дня відрізняється досить насиченими подіями та позитивними емоціями, які добряче піднімуть настрій. Незважаючи на активну роботу, Риби ввечері залишаться не надто задоволені своїми результатами. Для того, щоб була гармонія в особистому житті, важливо відмовитися від егоїзму.

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