«Неперевершене смакове поєднання»: готуємо салат з помідорів та баклажанів

Цей салат настільки смачний, що фудблогерка Вікторія Ісаєнко вперше з'їла всі чотири порції сама. Спробуйте і ви, точно зможете приємно здивувати гостей.

Інгредієнти

баклажани — 3 шт.

помідори — 5 шт.

сметана — 2 ст.л.

огірок — 1 шт.

часник — 3−4 зуб.

зелень: кріп, петрушка — по ½ пуч.

спеції: сіль, перець — до смаку

олія для смаження

Приготування

Баклажани порізати кубиками, посолити, перемішати й відкласти на 15 хв. Потім викласти на розігріту з олією сковорідку та підсмажити до золотистості, перевертаючи. Перекласти на паперовий рушничок, щоб забрати зайву олію. Невеликий огірок потерти на дрібну тертку.

Для заправки. В сметану вичавити часник, додати дрібно посічену зелень, потертий огірок, спеції, перемішати до однорідності. Помідори занурити в окріп, зняти шкірку, порізати на шматочки, вимішати із заправкою. Додати смажені баклажани та ще раз акуратно перемішати. Можна порційно розкласти помідори з заправкою, а зверху викласти смажені баклажани, не перемішуючи.

А українська фудблогерка Оксана Голобородько розповіла, як приготувати салат з сирим буряком та грейпфрутом.

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