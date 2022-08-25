39.80 / 40.68 39.69 / 40.76
Київ: +26
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

«Неперевершене смакове поєднання»: готуємо салат з помідорів та баклажанів

22:00 25 серпня 2022
салат

Цей салат настільки смачний, що фудблогерка Вікторія Ісаєнко вперше з'їла всі чотири порції сама. Спробуйте і ви, точно зможете приємно здивувати гостей.

Інгредієнти

баклажани — 3 шт.

помідори — 5 шт.

сметана — 2 ст.л.

огірок — 1 шт.

часник — 3−4 зуб.

зелень: кріп, петрушка — по ½ пуч.

спеції: сіль, перець — до смаку

олія для смаження

Приготування

Баклажани порізати кубиками, посолити, перемішати й відкласти на 15 хв. Потім викласти на розігріту з олією сковорідку та підсмажити до золотистості, перевертаючи. Перекласти на паперовий рушничок, щоб забрати зайву олію. Невеликий огірок потерти на дрібну тертку.

Для заправки. В сметану вичавити часник, додати дрібно посічену зелень, потертий огірок, спеції, перемішати до однорідності. Помідори занурити в окріп, зняти шкірку, порізати на шматочки, вимішати із заправкою. Додати смажені баклажани та ще раз акуратно перемішати. Можна порційно розкласти помідори з заправкою, а зверху викласти смажені баклажани, не перемішуючи.

А українська фудблогерка Оксана Голобородько розповіла, як приготувати салат з сирим буряком та грейпфрутом.

Читайте також: Помідори у власному соку: готуються швидко, з’їдаються за лічені хвилини

93

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

виплати сім'ям загиблих

«Сім'я загиблого отримує один вид допомоги за їхнім вибором»: експерт розповів про виплати родинам бійців

Часник

Щоб не гнив, не сох і не проростав: прості способи зберігання часнику в домашніх умовах

Максим Галкін

Максим Галкін у Польщі вийшов на сцену в кольорах національного прапора України

Галкін та Пугачова з дітьми

Знала, що приношу щастя: сурогатна мама про народження дітей Галкіну та Пугачовій

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту