Неймовірний переможний гол «Зорі» на 91-й хвилині та друге фіаско «Ворскли» Скрипника: відеоогляди матчів УПЛ

У суботу, 27 серпня, поєдинками у Львові, Ужгороді та Києві стартувала програма 2-го туру чемпіонату України з футболу. Нагадаємо, що один із поєдинків стартового туру через загрозу ракетного обстрілу тривав майже чотири з половиною години.

Чемпіонат України. 2-й тур

27 серпня (субота)

«Ворскла» (Полтава) — «Верес» (Рівне) — 1:2 (Скляр, 21 — Кучеров, 81, М. Шестаков, 90+7). Юнацькі склади — 2:1.

Ще на 80-й хвилині зустрічі в Ужгороді здавалося, що «Ворскла» відсвяткує першу перемогу в УПЛ під керівництвом Віктора Скрипника. Але рівняни не лише зрівняли рахунок у матчі, а й на сьомій компенсованій хвилині зусиллями одного з братів-близнюків «Вереса» Михайла Шестакова здобули чергові три очки.

«Металіст 1925» (Харків) — «Чорноморець» (Одеса) — 0:0. Юнацькі склади — 0:2.

Підопічні Валерія Кривенцова, які сенсаційно відібрали в першому турі два очки у «Шахтаря», поки в сезоні не забивають і не пропускають. Чергова нульова нічия харків'ян на столичному «Олімпійському». Щоправда, цього разу у присутності головного тренера збірної України Олександра Петракова.

«Львів» — «Зоря» (Луганськ) — 2:3 (Бойко, 12, Нич, 49 — Вантух, 8, Мішньов, 58, Алефіренко, 90+1). Матч юнацьких складів відбудеться 28 серпня.

Розчарувавши своїх уболівальників вильотом від румунської «Університаті» з єврокубків, «Зоря» знову порадувала прихильників у чемпіонаті України, відсвяткувавши другий успіх поспіль. Перемогу у Львові підопічним голландця Патріка ван Леувена приніс неймовірний гол на 91-й хвилині Алефіренка.

Становище команд:

1. «Зоря» — 6 очок (2 матчі);

2. «Верес» — 6 (2);

3. «Металіст» — 3 (1);

4. «Олександрія» — 3 (1);

5. «Колос» — 3 (1);

6. «Металіст 1925» — 2 (2);

7. «Шахтар» — 1 (1);

8. «Чорноморець» — 1 (2);

9. «Динамо» — 0 (0);

10. «Дніпро-1» — 0 (0);

11. «Минай» — 0 (0);

12. «Львів» — 0 (1);

13. «Інгулець» — 0 (1);

14. «Рух» — 0 (1);

15. «Кривбас» — 0 (1);

16. «Ворскла» — 0 (2).

У другому турі УПЛ також зіграють: 28 серпня — «Шахтар» — «Кривбас», «Колос» — «Рух», «Динамо» — «Дніпро-1»; 29 серпня — «Олександрія» — «Минай», «Металіст» — «Інгулець».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» дізнався суперників у групі Ліги чемпіонів, «Динамо» — у Лізі Європи, а «Дніпро-1» — у Лізі конференцій.

Фото ФК «Ворскла»

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