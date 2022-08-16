Моченi яблука: приготуйте на зиму цю корисну смакоту

Мочення — це чудовий спосіб заготівлі смачних, недорогих і водночас дуже корисних яблук. Вони, за словами кулінарки Лариси Павлюк, зберігають усі вітаміни, їх можна вживати не тільки дорослим, а й діткам.

Інгредієнти:

5−6 кг яблук пiзнiх сортiв

Для маринаду (на три трилiтровi банки):

5 л холодної води (не кип'яченої),

1 скл. цукру,

2−3 ст. л. меду,

1 ст. л. солi.

Приготування

Яблука помийте та розфасуйте в чистi банки. Для маринаду у воду додайте цукор, сiль i мед, ретельно розмiшайте до повного розчинення цукру. Залийте яблука. Трохи маринаду залишиться, поставте його в холодильник. Банки поставте в глибоку миску, кришку не закривайте повнiстю, залиште на 5 дiб при кiмнатнiй температурi. Вже на другий день почнеться процес бродiння i маринад стане злегка мутнуватим, так i має бути. Через 5 днiв винести банки в льох. Яблука будуть готовi через 1−1,5 мiсяця.

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