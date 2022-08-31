Перефарбуйте батареї в коричневий колір: як зберегти тепло в будинку та заощадити воду та електрику

Основні ризики для майбутнього опалювального сезону в Україні пов'язані навіть не із забезпеченням ресурсами, а з цілісністю самої інфраструктури для теплопостачання, оскільки з настанням холодів основною мішенню російських загарбників можуть стати насамперед українські ТЕЦ та ТЕС.

У цій ситуації кожному українцю потрібно зробити максимум зусиль, щоб пережити прийдешню зиму без втрат. Тут ми зібрали кілька рекомендацій фахівців, які, можливо, комусь підкажуть, що він може зробити для себе та своєї сім'ї.

Батареї центрального опалення

Як стверджують фахівці, теплозберігаюча плівка здатна зберегти до 10−15% тепла. Якщо її наклеїти на вікна, буде трохи тепліше. Крім того, цією плівкою можна обклеїти стіну за батареєю центрального опалення, щоб тепло залишалося в квартирі, а не обігрівало зовнішню стіну. А ще краще, якщо дозволяє простір між стіною та радіатором, наклеїти плівку не на саму стіну, а на плиту ДСП, і поставити такий екран між батареєю та стіною. Таким чином, можна збільшити тепловіддачу батареї до 20%.

Звертаємо вашу увагу на те, що довгі штори заважають теплу радіаторів центрального опалення циркулювати по кімнаті. Використовуйте короткі штори та зніміть декоративні екрани, що закривають батареї.

Радіатор, пофарбований у коричневий колір, дає на 8−10% тепла більше. Звучить дивно, але краще перефарбувати батареї.

Якщо центральне опалення відключили, а у вашій квартирі чавунні батареї, потрібно закрити їх ковдрою. Вони мають властивість забирати навколишнє тепло. При включенні опалення ковдру необхідно прибрати.

Ще кілька порад щодо збереження тепла

Фахівці стверджують, що трохи тепла випаровується через вентиляцію. Якщо вентиляційні отвори в квартирі прикрити наполовину, можна зберегти до 10% тепла. Увага — закривати вентиляцію наглухо не можна — це небезпечно.

Килим на підлозі теж сприяє збереженню тепла, тому навіть якщо ви не любите килими, його варто все ж таки розстелити на підлозі.

Якщо з вікон дме — використовуйте поролон. Після душу або ванної, залиште двері ванної кімнати відчиненими. І волога піде, і тепло пошириться квартирою. Така сама ситуація з духовкою. Залиште дверцята відкритими після її вимкнення.

Знижуємо споживання електроенергії

Якщо ви не користуєтеся електроприладами, висмикніть їх з розетки. Якщо цього не зробити, то, перебуваючи в сплячому режимі, вони споживають електроенергію.

Для економії води віддайте перевагу душу. Фахівці кажуть, що при прийомі душу витрата води зменшується вдвічі.

Якщо у вас трохи білизни для прання, то краще почекати, поки не збереться більше. Фахівці стверджують, що при завантаженні бака наполовину пралка 50% води витрачає марно. А температура прання 30С замість 40С дозволяє знизити витрати електроенергії на 40%.

Чайник, очищений від накипу, заощаджує електроенергію. У накипу в 30 разів менша теплопровідність і витрати на кип'ятіння води зростають.

Провітрювати квартиру потрібно обов'язково. Але якщо надовго залишити відкритою кватирку або фрамугу, можна охолодити повітря. Тому краще відчинити вікно ненадовго або влаштувати протяг. Так квартира провітриться, але не охолоне.

Разом із сусідами перевірте двері та вікна у під'їзді. Вони мають бути справними і щільно закриватися. Інакше втрат тепла не уникнути.

Методи різні, але кожен із них дозволяє заощадити витрати енергоносіїв, води та зберегти тепло у квартирі. Опалювальний сезон буде складним — рашисти мітитимуть по критичній інфраструктурі, тому потрібно готуватися і зробити для збереження тепла все, що можна.

Фото: pixabay

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