Вирішив не чекати Усика: Тайсон Ф'юрі кинув виклик Ентоні Джошуа і отримав миттєву відповідь (відео)

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC британець Тайсон Ф'юрі (32 перемоги, 23 з них — нокаутом, 1 нічия), який вирішив відновити боксерську кар'єру, не має наміру чекати бою проти Олександра Усика і кинув виклик своєму співвітчизнику Ентоні Джошуа, котрий у серпні зазнав третьої поразки у професіоналах.

Оскільки українець не хоче проводити поєдинок на початку зими, Циганський король має намір провести проміжний бій — «Битву за Британію».

«Я думаю, ви всі чули, що я скоро битимуся, у найближчі кілька місяців, — сказав Тайсон Ф'юрі на відео в Instagram. — Думаю, перш ніж оголосити суперника, мені треба зробити це про всяк випадок… Ентоні Джошуа! Я знаю, що ти щойно програв Усику і зараз у тебе нічого не заплановано. Я хотів би дати тобі можливість поборотися зі мною за титул.

Тож повідомляю тобі за кілька місяців. Якщо тобі цікаво, я надішлю тобі дату, і ми зможемо помахатися. Битва за Британію, за пояс WBC! Якщо тобі не цікаво, дай мені знати, і я виберу іншого суперника".

Через кілька хвилин Ф'юрі перепостив своє ж повідомлення і додав, якщо хтось ще не зрозумів: «Це виклик! Стараюся щосили, щоб були бої. Я просто хочу битися».

«Гей, Ентоні Джошуа, що скажеш, великий Джі? Давай дамо фанатам те, чого вони хочуть, поки Усик скиглить. Я знаю дату та місце проведення. Хто правитиме Британією?», — додав Циганський король у Twitter.

«Та заспокойся. Я не веду онлайн-переговорів заради шуму, тому якщо ти справді зацікавлений, звертайся до 258 MGT (менеджери Джошуа. - Авт.). Я готовий у грудні», — швидко відреагував Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, що кілька днів тому Тайсон Фюрі, який має сім п'ятниць на тиждень, в образливій формі прийняв виклик чемпіона світу за версіями WBA, IBF, WBO, IBO та журналу The Ring Олександра Усика.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Тайсон Ф'юрі встав зі стільця і ефектно «вирубав» суперзірку рестлінгу.

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