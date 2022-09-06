«Все обличчя жінки було в осколкових порізах, біля брови перебитий нерв»: пластичний хірург з Одеси безплатно оперує постраждалих внаслідок бойових дій

Про те, що готовий оперувати безплатно всіх, хто постраждав внаслідок бойових дій, пластичний хірург з Одеси Артур Тумбашян кілька місяців тому сам написав на своїй сторінці у фейсбуці. Лікар уточнив, що готовий приймати людей з усієї України і що для них і операції, і медикаменти будуть безкоштовними.

Майже в той же час рф завдала ракетного удару по базі відпочинку і житловому будинку в курортному селі Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області. 21 особа загинула, ще 38 отримали травми. Першою пацієнткою, яка звернулася до Артура, стала одна з цих постраждалих.

Сам Артур Тумбашян — з Миколаєва. Там він працював пластичним хірургом 11 років. Торік переїхав до Одеси, де зараз живе разом з дружиною та шестимісячною дитиною. Народження малюка збіглося з початком війни. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Артур допомагав вивезти з Миколаївської області родичів та друзів.

Артур Тумбашян написав на своїй сторінці у фейсбуці, що готовий приймати людей з усієї України і що для них і операції, і медикаменти будуть безкоштовними

— Наша клініка пластичної хірургії в Одесі зі зрозумілих причин спочатку закрилася, — розповідає «ФАКТАМ» Артур Тумбашян. — Персонал роз'їхався, пацієнти теж. У той момент ми, як і, мабуть, усі люди в нашій країні, не знали, що на нас чекає і чи зможемо ми працювати далі. Але минув деякий час, ми з колегами зібралися і вирішили, що треба діяти. Хотілося не просто сидіти й чекати, а бути корисними. Так з'явилася ідея відновити роботу клініки та запропонувати людям, які постраждали внаслідок бойових дій, безкоштовні операції. Обговоривши всі деталі, ми з колегами почали виставляти у соцмережах оголошення про те, що готові приймати таких людей. І так сталося, що першою, хто до нас звернувся, була жінка із Сергіївки. Їй 55 років і вона сильно постраждала внаслідок ракетного удару. Під час прильоту Лариса знаходилася біля вікна, і все її обличчя посікло осколками. Нам про неї повідомила волонтерка, яка допомагає постраждалим.

Під час прильоту ракети Лариса знаходилася біля вікна, і все її обличчя посікло осколками (фото “Вікна-новини”)

Під час ракетного удару по Сергіївці Лариса Шмалько була вдома. Вибух стався у той момент, коли жінка закривала балкон. Ларису засліпило та поранило осколками. При тому, що квартиру жінки практично знищено, вона дивом залишилася живою.

«Мені подзвонив син: «Мамо, біжи! Летить ракета!» — розповіла в ефірі марафону «Єдині новини» Лариса Шмалько. — Я подумала, що треба зачинити вікна, щоб їх не вибило, і побігла на балкон. Встигла тільки підняти руку — і мене обдало гарячим повітрям. Полетіли уламки скла, я впала… Мене засліпило, і я вже нічого не бачила. Поповзла до вхідних дверей, а їх уже не було.

У лікарні, куди Ларису відвезли відразу після того, що сталося, їй надали першу допомогу і зашили обличчя.

— Тоді не йшлося про естетику, мені рятували життя, — каже Лариса. — Половина мого обличчя не рухалася. Я її зовсім не відчувала, не могла підняти брову… Видовище було жахливим, моя маленька внучка спочатку навіть боялася підходити до мене. Я казала їй, що це мене вколов їжачок…

Читайте також: Колишній футболіст збірної України загинув внаслідок обстрілу Сергіївки

Коли життю Лариси вже ніщо не загрожувало, її виписали з лікарні. Жінка каже, що сама точно не змогла б оплатити дорогі пластичні операції. І спочатку навіть не повірила, що хтось готовий зробити все, що потрібно (а операція потрібна була не одна) абсолютно безплатно.

— У Лариси все обличчя було в осколкових порізах, найбільше постраждала брова, — каже Артур Тумбашян. — Біля брови був перебитий нерв, і уламок застряг прямо в кістці. Ми зробили пластику рубців м'яких тканин, щік, повік та надбрівної зони. Провели вже дві операції, призначили потрібні ін'єкції. На повне відновлення піде близько року. Безумовно, якісь рубці залишаться, але вони будуть акуратними та практично непомітними.

“Ларисі провели вже дві операції, призначили потрібні ін'єкції. На повне відновлення піде близько року”, - розповів пластичний хірург Артур Тумбашян (фото “Вікна-новини”)

Після Лариси по допомогу звернувся ще один хлопець, який також отримав травми внаслідок ракетного удару у Сергіївці.

— У нього сильно постраждали обличчя, шия, ноги. Було порізане сухожилля на руці, — каже Артур. - Сухожилля ми вже відновили, з шиї витягли три уламки. Витягли осколки, що застрягли в області лицевого нерва. Після нього була дівчинка, у її випадку ми теж діставали уламки… Так вийшло, що першими у нас були пацієнти саме з Одеської області. Але ми готові приймати людей з усієї України. Поки що ми справляємось, і нікому не відмовляємо. Хочеться допомогти якомога більшій кількості людей. Нам вдається робити операції постраждалим у результаті бойових дій безплатно, тому що клініка продовжує працювати та приймати пацієнтів, які роблять естетичні операції, такі як пластика носа, грудей тощо. Це дозволяє нам виживати та мати можливість допомагати тим, кому це зараз необхідно.

Фото у заголовку — «Суспільне Одеса»

225

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram