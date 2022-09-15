Ударна кінцівка «Реала» та «могильник» «Боруссії» Холанд: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У середу, 14 вересня, на стадіонах Європи відбулися дев'ять матчів 2-го туру групової стадії Ліги чемпіонів, у якій напередодні «Баварія» вп'яте поспіль обіграла імениту «Барселону».

Ліга чемпіонів. 2-й тур

Група F

«Шахтар» (Україна) — «Селтик» (Шотландія) — 1:1 (Мудрик, 29 — Бондаренко, 10, у свої ворота).

«Реал» (Іспанія) — «Лейпциг» (Німеччина) — 2:0 (Вальверде, 80, Асенсіо, 90+1).

На знаменитому стадіоні «Сантьяго Бернабеу» зійшлися тріумфатор Ліги чемпіонів «Реал», який втратив через травму лідера атак Бензема, і півфіналіст Ліги Європи «Лейпциг», що після розгрому від «Шахтаря» змінив головного тренера (місце Доменіко Тедеско посів Марко Розе).

Німці з новим наставником, слід визнати, зіграли значно краще, ніж проти «Шахтаря», але знову програли. Надії «Лейпцига» на перше очко у турнірі (а то й на три) наприкінці зустрічі розбили Вальверде та Асенсіо. До речі, «Реал» продовжив свою безпрограшну серію у поєдинках Ліги чемпіонів з німецькими командами до 12 матчів (вісім виграшів та чотири нічиї) та подарував Карло Анчелотті 100-у перемогу в турнірі. Більше лише у Алекса Фергюсона — 102.

Становище команд: «Реал» — 6 очок; 2. «Шахтар» — 4; 3. «Селтик» — 1; 4. «Лейпциг» — 0.

Група А

«Рейнджерс» (Шотландія) — «Наполі» (Італія) — 0:3 (Політано, 68, з пенальті, Распадорі, 85, Ндомбеле, 90+1). На 55-й хвилині вилучений Сендс («Рейнджерс»), а на 59-й — Зеліньськи («Наполі») не реалізував пенальті.

Поєдинок на стадіоні «Айброкс» у Глазго мав відбутися ще напередодні, але був перенесений на добу через обмежені ресурси поліції у зв'язку з траурними заходами перед похороном Єлизавети II. «Рейнджерс» програв дві стартові зустрічі турніру із загальним рахунком 0:7.

Становище команд: 1. «Наполі» — 6; 2. «Ліверпуль» — 3; 3. «Аякс» — 3; 4. «Рейнджерс» — 0.

Група Е

«Мілан» (Італія) — «Динамо» (Хорватія) — 3:1 (Жиру, 45, з пенальті, Салемахерс, 47, Побега, 77 — Оршич, 56).

Принаймні 14 фанатів загребського «Динамо», що сенсаційно переміг у стартовій грі «Челсі», не побачили матчу своїх улюбленців на стадіоні «Сан-Сіро». До Італії вони дісталися, ось тільки не з порожніми руками. У день гри під час затримання поліція вилучила у них ножі та палиці.

«Челсі» (Англія) — «Зальцбург» (Австрія) — 1:1 (Стерлінг, 48 — Окафор, 75).

На 21-й хвилині поєдинку поєдинку на «Стемфорд Брідж», на який «Челсі» вивів новий наставник Грем Поттер, фанати лондонців влаштували акцію подяки колишньому наставнику команди Томасу Тухелю. Вболівальники встали і почали аплодувати, дякуючи німцю за тріумф в Лізі чемпіонів у 2021 році.

До речі, після фінального свистка фани «Челсі» сподівалися нагородити оплесками вже Поттера, який свого часу працював тренером у… четвертому шведському дивізіоні. Ось тільки лондонці, як і раніше, без перемог.

Становище команд: 1. «Мілан» — 4; 2. «Динамо» — 3; 3. «Зальцбург» — 2; 4. «Челсі» — 1.

Група G

«Манчестер Сіті» (Англія) — «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) — 2:1 (Стоунз, 80, Холанд, 84 — Беллінгем, 56).

Добу тому проти свого колишнього клубу у складі «Барселони» бився Левандовські. Цього разу схожа доля випала зірковому новачкові «Манчестер Сіті» Холанду. І якщо поляк «своїм» не забив і каталонці програли, то норвежець на 84-й хвилині «поховав» колись рідну «Боруссію». Неймовірно — у Холанда 13 м'ячів у 8 матчах за команду Гвардіоли!

«Копенгаген» (Данія) — «Севілья» (Іспанія) — 0:0.

Становище команд: 1. «Манчестер Сіті» — 6; 2. «Боруссія» — 3; 3. «Копенгаген» — 1; 4. «Севілья» — 1.

Група Н

«Ювентус» (Італія) — «Бенфіка» (Португалія) — 1:2 (Мілік, 4 — Жоау Маріу, 43, з пенальті, Давид Нерес, 55).

«Маккабі» (Хайфа, Ізраїль) — «Парі Сен-Жермен» (Франція) — 1:3 (Чері, 24 — Мессі, 37, Мбаппе, 69, Неймар, 88).

Команда з Хайфи, забивши свій перший за 20 (!) років гол у Лізі чемпіонів, трохи збентежила зіркових парижан. Не більше того. У час, що залишився до фінального свистка, чемпіон Франції завдяки точним ударам Мессі, який забивав у ЛЧ 39 різним командам з 19 країн, Мбаппе і Неймара розставив усе по місцях.

Становище команд: 1. «ПСЖ» — 6; 2. «Бенфіка» — 6; 3. «Ювентус» — 0; 4. «Маккабі» — 0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися онлайн матч Ліги Європи «Динамо» — АЕК.

Фото ФК «Реал»

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