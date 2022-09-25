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Битки з пшона: приготуйте бюджетну та смачну страву для родини та отримаєте море компліментів

22:00 25 вересня 2022
Битки з пшона

Не гірше за заморські — серед українських альтернатив відомим суперфудам є пшоно. «З такої простої і дуже корисної крупи, як пшоно можна готувати не тільки каші», — переконує фудблогерка Соня Канлай. А подавати биточки можна зі сметаною, грецьким йогуртом чи улюбленим соусом.

Інгредієнти:

склянка пшона (200 г)
500 мл води (2,5 склянки)
1 яйце
2 ст. ложки сиру з ароматними травами та часничком
сіль, перець на смак
борошно 2−3 ст. ложки для смаження
шпинат 2 жмені або заморожений 100 г
масло вершкове 20 г для обсмажування шпинату
масло рослинне + 20 г вершкового для смаження биточків

Як готувати:

Відварити пшоно в киплячій підсоленій воді 13−15 хв, замотати у рушник і дати настоятися протягом 1.5 години. До сковороди додати 1 ст. ложку вершкового масла і пів склянки води, викласти шпинат, посолити, накрити кришкою і протушкувати 2−3 хвилини. Шпинат додаємо до каші й добре замішуємо виделкою, додаємо яйце, і знову перемішуємо. Тоді сир — і знову перемішуємо. Всипаємо борошно в тарілку, вологими руками формуємо биточок, обвалюємо в борошні й смажимо на сковороді з двох сторін до золотистого кольору.

Нагадаємо про рецепт справжнього українського капусняка за бабусиним рецептом.

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