Як підготувати квартиру чи будинок до холодної зими: рекомендації від Кабміну
Напередодні важкого опалювального періоду українці все частіше шукають поради з ефективного утеплення своєї оселі. Відреагувати на ці запити вирішили і в українському уряді.
Так, у Telegram-каналі Мінрегіону України з'явилася покрокова інструкція, що робити.
Серед порад такі:
- зменшити тепловтрати (це можна зробити, зокрема, за рахунку профілактики металопластикових вікон та ущільнення інших вікон та дверей);
- перевірити обладнання (мова йде насамперед про розетки, проводку та електроприлади);
- підготувати батареї (від них доцільно відсунути меблі, а за ними наклеїти тепловідбивний екран);
- підготувати додаткові джерела тепла (обігрівачів, кондиціонеру);
- подбати разом із сусідами про утеплення під'їзду та будинку;
- об'єднати домогосподарства (так можна розробити спільний план на випадок надзвичайної ситуації з опаленням).
Нагадаємо, раніше експерти розповіли, як ефективно утеплити дачу чи заміський будинок на випадок катастрофи з централізованим теплопостачанням у місті.
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