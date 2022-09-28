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Клуб споживачів

Як підготувати квартиру чи будинок до холодної зими: рекомендації від Кабміну

14:57 28 вересня 2022
Батарея

Напередодні важкого опалювального періоду українці все частіше шукають поради з ефективного утеплення своєї оселі. Відреагувати на ці запити вирішили і в українському уряді.

Так, у Telegram-каналі Мінрегіону України з'явилася покрокова інструкція, що робити.

Серед порад такі:

  • зменшити тепловтрати (це можна зробити, зокрема, за рахунку профілактики металопластикових вікон та ущільнення інших вікон та дверей);
  • перевірити обладнання (мова йде насамперед про розетки, проводку та електроприлади);
  • підготувати батареї (від них доцільно відсунути меблі, а за ними наклеїти тепловідбивний екран);
  • підготувати додаткові джерела тепла (обігрівачів, кондиціонеру);
  • подбати разом із сусідами про утеплення під'їзду та будинку;
  • об'єднати домогосподарства (так можна розробити спільний план на випадок надзвичайної ситуації з опаленням).

Нагадаємо, раніше експерти розповіли, як ефективно утеплити дачу чи заміський будинок на випадок катастрофи з централізованим теплопостачанням у місті.

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