Готую по 100 штук й не вистачає: закуска з сосисками з листкового тіста — ідеальна на сніданок та на природу

Фудблогери змагаються в оригінальних рецептах швидкої та смачної вечері, обіду та сніданку.

Автори YouTube-каналу Appetizing.tv-Baking Recipes пропонують для сніданку або походу на природу приготувати мініатюрні слойки, які готуються просто, гарні як у гарячому, так і холодному вигляді.

В основі лежать два продукти — сосиски та листкове тісто. Від їхньої якості залежить смак готової страви.

Сосиски можна брати будь-які — свинячі, з яловичини, курячі або з комбінованого фаршу, з додаванням молока або без нього, підкопчені, зі шпиком, з сиром та інші. Головне, щоб товар був якісний.

Продукти:

листкове тісто — 800 г

томатна паста — 80 г

орегано — 12 г

сіль — 7 г

сир — 300 г

сосиски — 250 г

яйце — 1 шт Приготування:

Кожен пласт тіста розрізати на 16 дрібних квадратів. Деко застелити пергаментом. Викласти на нього заготовки з тіста, залишаючи невелику відстань між ними. Яйця злегка збити зі щіпкою солі. Змастити заготовки. Сосиски нарізати кружальцями. Викласти у центр кожного шматочка тіста й злегка вдавити. Запікати приблизно 20−25 хвилин за температури 180 °C.

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