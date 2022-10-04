Готую по 100 штук й не вистачає: закуска з сосисками з листкового тіста — ідеальна на сніданок та на природу
Фудблогери змагаються в оригінальних рецептах швидкої та смачної вечері, обіду та сніданку.
Автори YouTube-каналу Appetizing.tv-Baking Recipes пропонують для сніданку або походу на природу приготувати мініатюрні слойки, які готуються просто, гарні як у гарячому, так і холодному вигляді.
В основі лежать два продукти — сосиски та листкове тісто. Від їхньої якості залежить смак готової страви.
Сосиски можна брати будь-які — свинячі, з яловичини, курячі або з комбінованого фаршу, з додаванням молока або без нього, підкопчені, зі шпиком, з сиром та інші. Головне, щоб товар був якісний.
Продукти:
листкове тісто — 800 г
томатна паста — 80 г
орегано — 12 г
сіль — 7 г
сир — 300 г
сосиски — 250 г
яйце — 1 шт
Приготування:
Кожен пласт тіста розрізати на 16 дрібних квадратів.
Деко застелити пергаментом. Викласти на нього заготовки з тіста, залишаючи невелику відстань між ними.
Яйця злегка збити зі щіпкою солі. Змастити заготовки.
Сосиски нарізати кружальцями. Викласти у центр кожного шматочка тіста й злегка вдавити.
Запікати приблизно 20−25 хвилин за температури 180 °C.
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