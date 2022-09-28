5 жовтня 2022

Глибокі знання та гострий розум нерідко допомагають їхнім власникам вирішувати життєві питання успішно навіть тоді, коли це здається абсолютно неможливим. Так було колись і так, мабуть, буде завжди. Ось вам зайвий приклад. Давньогрецький філософ Арістіпп прийшов на прийом до Діонісія, тирана знаменитого міста Сіракузи, і попросив у грізного володаря велику суму грошей.

- Однак, я чув, — здивувався тиран, — що послідовники Сократа не потребують нічого.

- А ти дай мені грошей — і ми тоді миттєво це питання вирішимо.

- Добре, я дам тобі грошей, але спочатку ти мені поясни, чому мудреці стоять натовпом біля воріт багатіїв, а не навпаки.

- Це тому, що мудреці знають, чого хочуть від багатіїв, а ті — ні.

Тиран засміявся і велів видати філософу гроші.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.