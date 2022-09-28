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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1996
Скульптор: Antonio Ramos
Розмір: 40×17 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
Глибокі знання та гострий розум нерідко допомагають їхнім власникам вирішувати життєві питання успішно навіть тоді, коли це здається абсолютно неможливим. Так було колись і так, мабуть, буде завжди. Ось вам зайвий приклад. Давньогрецький філософ Арістіпп прийшов на прийом до Діонісія, тирана знаменитого міста Сіракузи, і попросив у грізного володаря велику суму грошей.
- Однак, я чув, — здивувався тиран, — що послідовники Сократа не потребують нічого.
- А ти дай мені грошей — і ми тоді миттєво це питання вирішимо.
- Добре, я дам тобі грошей, але спочатку ти мені поясни, чому мудреці стоять натовпом біля воріт багатіїв, а не навпаки.
- Це тому, що мудреці знають, чого хочуть від багатіїв, а ті — ні.
Тиран засміявся і велів видати філософу гроші.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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Вітер: 2 м/с Пн-Зх
Тиск: 750 мм