Жовтень-листопад — ідеальний час, щоб садити аронію: як правильно це зробити

Чорноплідна горобина (аронія), в плодах якої містяться важливі для людського організму елементи, радує ще й мальовничими осінніми кольорами та міцною зимостійкістю. Тому ця корисна рослина точно має бути у вашому саду. Тим паче жовтень-листопад — ідеальні місяці для її посадки, повідомляє спеціалізоване видання для садівників.

«Чорноплідна горобина вітростійка, солестійка і морозостійка. Ці характеристики роблять плодове дерево ідеальним для суворого клімату приморських і гірських регіонів. У сонячному або напівтінистому місці аронія виправдовує всі надії на щедрий урожай ягід. Ідеальна земля — багата гумусом пухка суміш суглинку та піску. Піщаний ґрунт стає придатним для чорноплідної горобини після внесення великої кількості компосту. Ґрунт перекопати на глибину лопати, згребти, видалити каміння і бур'яни. Викопати посадкову яму вдвічі більшу за об'єм кореневої грудки. Третину викопаного ґрунту збагатити ріжковою стружкою або зрілим компостом. Замочіть аронію в горщику у воді, поки не перестануть підніматися бульбашки повітря».

Потім, радять садівники, помістіть кущ в центр посадкової ями, засипте ґрунтом до кореневої шийки, притисніть і полийте. Замульчуйте прикореневий диск компостом, мульчею з кори або листям — як природний захист від посухи та бур'янів.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як розмножувати смородину живцями.

84

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram