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Салат з шампіньйонами та зеленим горошком: готувати швидко та просто

20:10 7 жовтня 2022
Салат з шампіньйонами та зеленим горошком

Українська фудблогерка Юлія Сімончук, яка раніше поділилася рецептом улюбленого борщу із запеченим буряком, часто готує цей салат саме восени, коли різноманіття свіжих овочів. За її словами, страва вийде бюджетною і смачною, а готується на раз-два.

Інгредієнти:

  • шампіньйони — 250−300 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • консервований зелений горошок — 100 г;
  • майонез — 2−3 ст. л;
  • зелень — для подачі;
  • сіль, перець — на смак;
  • олія — 3−4 ст.л.

Приготування:

Цибулю дрібно покришити, моркву потерти на терці, змішати та посмажити на сковорідці в олії до стану м’якості. Окремо посмажити дрібно нарізані шампіньйони до готовності.

Змішати моркву з цибулею, попередньо відцідивши зайву олію, додати гриби, горошок, майонез та перемішати. Посолити, поперчити на свій смак, додати зелень.

Найкраще вимішувати салат за кілька хвилин перед подачею, і ще перед цим охолодити в холодильнику.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти осіннього салату з моцарелою та волоськими горіхами, а також овочевого салату з родзинкою.

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