«Відкусити шматок — і подякувати ЗСУ, що живі»: готуємо швидкий яблучний пиріг без замісу тіста
Вінницька фудблогерка Олена Павлова, як і мільйони українців, переживає за останні події, втім, зізнається, що страху нема, адже вірить у перемогу ЗСУ. Замість паніки вона радить приготувати ось таку заспокійливу яблучну смакоту без яєць.
Вам знадобиться:
- 5−8 кисло-солодких яблук (приблизно 800 г)
- 160 г вівсяних пластівців
- 180 г борошна
- 150 г цукру і ще 20 г для посипки
- 150 г масла або доброго маргарину
- Ванілін та кориця
Приготування:
Тісто сухе: змішати цукор, борошно і вівсянку. Яблука почистити й натерти на великій тертці. Форму виселити пергаментом. Натерти дно і боки маслом і туди ж 30 г сильно охолодженого маргарину (масла). Далі 3−4 ложки сухої суміші й добрий шар яблук. На форму діаметром 24 см вийде три шари яблук і чотири — тіста.
Зверху натираємо решту маргарину або масла, ложку цукру розтрушуємо по поверхні — і в духову шафу (180 градусів) на 30−35 хвилин. Дати добре охолонути, вийняти з форми. Заварити чай, відкусити шматок, подякувати нашим бійцям, що ми живі і скласти дулю окупантам.
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