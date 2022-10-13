Вінницька фудблогерка Олена Павлова, як і мільйони українців, переживає за останні події, втім, зізнається, що страху нема, адже вірить у перемогу ЗСУ. Замість паніки вона радить приготувати ось таку заспокійливу яблучну смакоту без яєць.

Вам знадобиться:

5−8 кисло-солодких яблук (приблизно 800 г)

160 г вівсяних пластівців

180 г борошна

150 г цукру і ще 20 г для посипки

150 г масла або доброго маргарину

Ванілін та кориця

Приготування:

Тісто сухе: змішати цукор, борошно і вівсянку. Яблука почистити й натерти на великій тертці. Форму виселити пергаментом. Натерти дно і боки маслом і туди ж 30 г сильно охолодженого маргарину (масла). Далі 3−4 ложки сухої суміші й добрий шар яблук. На форму діаметром 24 см вийде три шари яблук і чотири — тіста.

Зверху натираємо решту маргарину або масла, ложку цукру розтрушуємо по поверхні — і в духову шафу (180 градусів) на 30−35 хвилин. Дати добре охолонути, вийняти з форми. Заварити чай, відкусити шматок, подякувати нашим бійцям, що ми живі і скласти дулю окупантам.