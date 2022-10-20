Як пережити раптове відключення світла і що потрібно зробити насамперед

В умовах справжньої енергетичної кризи, коли агресор знищив близько 30% наших потужностей, що генерують, свій внесок в економію електроенергії повинен робити кожен. Для цього в компанії «Укренерго» розробили пам'ятку для співгромадян, у які періоди доби краще обмежити або відмовитися від використання енергоємних побутових приладів (як-то праски, електрочайники, кондиціонери, пральні машини та електроплити).

Що ж робити, якщо світло у вашій квартирі пропало надовго, радять експерти ресурсу SPRAVDI.

Насамперед вони радять подбати про те, щоб у будинку було як мінімум кілька ліхтариків — краще на акумуляторах, оскільки вони працюватимуть довше за інших. Особливо якщо акумулятор заряджається і від сонячного світла, тож можна довго обходитися без електрики.

Павербанк. Завжди заряджені павербанки стануть у нагоді, особливо зараз — у період війни. Краще вибрати той, у якого більша ємність та з кількома роз'ємами для зарядних пристроїв. А ще при покупці зверніть увагу на акумулятор «із запасом» в 20−30%, оскільки в ході експлуатації характеристика павербанку погіршується.

Генератори. Їхньої енергії вистачить на великі електроприлади: чайник, холодильник, обігрівач і т.д. Генератори можуть акумулювати енергію від сонячного світла чи палива — бензину, дизеля чи газу. Якщо генератор буде використовуватися в будинку з невеликою кількістю побутових пристроїв, бензиновий генератор підійде потужністю до 3 кВт. Для дачі або заміського будинку краще брати дизельний генератор потужністю до 5 кВт.

Термосумки та автохолодильники. Точно знадобляться під час перебоїв із роботою електрики, щоб зберегти свіжість продуктів (можуть тримати температуру протягом 2−7 годин). Що стосується автохолодильників, їх можна вибрати відповідно до навантаження, акумулятора, джерела енергії, розміру і т.д.

Однак насамперед після зникнення в будинку електрики потрібно вимкнути з розеток усі електроприлади, щоб уникнути їх ушкодження через перепади напруги.

Якщо ж відключили вуличне освітлення, використовуйте світлоповертаючі елементи одягу — браслет, стрічку на рюкзак або жилет. Окремо потрібно потурбуватися про наявність світлоповертаючих елементів на одязі дітей — на рівні голови, корпусу та рук дитини.

Нагадаємо, раніше в уряді розповіли, як підготуватися до зимового сезону в умовах проблем із централізованим теплопостачанням.

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