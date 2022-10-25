Оселедець з річкової риби: приготуйте до смаженої картопельки

Рецептом приготування оселедця з річкової риби поділилась кулінарка Тетяна Діденко. Можна брати як ляща, так і коропа, і навіть тарань. Вся рибка вийде смачною. Попередньо почищену рибу потрібно розібрати — видалити хребет і реберні кісточки. Це робити не обов'язково, але так набагато зручніше їсти.

На 1 кг підготовленого філе нам потрібно:

4 ст. л. солі

6 горошин чорного перцю

2−4 горошини духмяного перцю

2 середні цибулини

олія

Приготування

Рибу порізати порційними шматочками, скласти у миску або каструлю і засипати сіллю. Ретельно перемішати та поставити в холодильник мінімум на 12 годин. Можна й на

довше.

Як риба просолиться, слід гарно промити її під проточною водою. Цибулю нарізати кружечками. У чисту баночку на дно покласти чорний та духмяний перець, і шарами викласти цибулю та рибу. Все залити олією, щоб вона заповнила порожні місця.

Баночку закрити і поставити в холодильник. Через добу оселедець готовий до споживання. Вихід з такої кількості продуктів — 2 банки по 0,5 л.

А як обробити оселедець швидко голландським способом, дивіться тут.

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