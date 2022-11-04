39.72 / 40.49 38.56 / 39.47
Київ: +10
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

М’ясний лаваш за хвилину: рецепт Ектора Хіменеса-Браво

16:00 4 листопада 2022
Ектор Хіменес-Браво

Український шеф-кухар колумбійського походження, ресторатор, суддя «МастерШеф. Битва сезонів» (СТБ) Ектор Хіменес-Браво, який разробив рецепт борщу для воїнів, поділився в соцмережі рецептом швидкого та смачного лавашу!

- Коли чогось хочеться, а не знаєш чого — скоріше за все, ти хочеш лавашу з мʼясом, — написав шеф-повар. — Ідеальний сніданок, обід і перекус. А ще, це ж та сама страва, яку із задоволенням готують із друзями під кіно.

Інгредієнти:

Лаваш круглий — 1 штука

Фарш — 150 грамів

Паприка — 3 грама

Чорний перець — 3 грама

Сіль — за смаком

Сметана — 50 грамів

Цибуля зелена — 5 грамів

Огірок квашений — 20 грамів

Помідор — 20 грамів

Кінза

Спосіб приготування:

Солимо та перчимо фарш, додаємо паприку та добре перемішуємо. Нарізаємо цибулю, помідор, квашений огірок та зелену цибулю. У сметану додаємо зелену цибулю та огірок, перемішуємо. Викладаємо фарш на весь лаваш тоненьким шаром, обсмажуємо лаваш зі сторони м’яса на сковорідці до готовності. На м'ясо додаємо трохи соусу, кладемо помідор, трохи зеленої цибулі, кінзу. Складаємо лаваш вдвоє та розрізаємо на два трикутнички. Смачно з соусом!

«ФАКТИ» писали про те, як приготувати смачний суп з лосося, дуже популярний у Польщі.

230

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Трансформаторна підстанція

Наразі рашистів цікавлять не електростанції: експерт розповів про зміну тактики росії

ванна

Біла ванна за 5 хвилин: як швидко й легко почистити ванну, не влазячи в неї

Виблискуватиме як алмаз: як легко і швидко почистити унітаз простим засобом (відео)

Виблискуватиме як алмаз: як легко і швидко почистити унітаз простим засобом (відео)

прання білих речей

Речі залишаються білосніжними на довгі роки: приготуйте цей диво-розчин для прання

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту