М’ясний лаваш за хвилину: рецепт Ектора Хіменеса-Браво

Український шеф-кухар колумбійського походження, ресторатор, суддя «МастерШеф. Битва сезонів» (СТБ) Ектор Хіменес-Браво, який разробив рецепт борщу для воїнів, поділився в соцмережі рецептом швидкого та смачного лавашу!

- Коли чогось хочеться, а не знаєш чого — скоріше за все, ти хочеш лавашу з мʼясом, — написав шеф-повар. — Ідеальний сніданок, обід і перекус. А ще, це ж та сама страва, яку із задоволенням готують із друзями під кіно.

Інгредієнти: Лаваш круглий — 1 штука Фарш — 150 грамів Паприка — 3 грама Чорний перець — 3 грама Сіль — за смаком Сметана — 50 грамів Цибуля зелена — 5 грамів Огірок квашений — 20 грамів Помідор — 20 грамів Кінза Спосіб приготування: Солимо та перчимо фарш, додаємо паприку та добре перемішуємо. Нарізаємо цибулю, помідор, квашений огірок та зелену цибулю. У сметану додаємо зелену цибулю та огірок, перемішуємо. Викладаємо фарш на весь лаваш тоненьким шаром, обсмажуємо лаваш зі сторони м’яса на сковорідці до готовності. На м'ясо додаємо трохи соусу, кладемо помідор, трохи зеленої цибулі, кінзу. Складаємо лаваш вдвоє та розрізаємо на два трикутнички. Смачно з соусом!

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