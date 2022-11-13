39.99 / 40.65 39.76 / 40.91
Київ: +9
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Чому не можна перемішувати фарш руками: цієї помилки припускається дуже багато господинь

16:52 13 листопада 2022
фарш

Котлети — одна з популярних страв української кухні. Рецепти їх можуть бути дуже різноманітними в залежності від складових котлетного фаршу.

Але навіть у найдосвідченішої господині не завжди виходять смачні котлети.

Щоб страва вдалася, потрібно знати, як правильно вимісити фарш.

Шеф-кухарі не рекомендують перемішувати фарш для котлет руками.

Зрозуміло, що руками фарш виміситься краще, але це може призвести до того, що в результаті котлети вийдуть гумовими.

Щоб фарш залишався легким та повітряним, потрібно перемішувати інгредієнти у його складі силіконовою лопаткою або звичайною ложкою.

Крім цього, досвідчені кулінари рекомендують не відбивати фарш, якщо він призначений для приготування котлет — так він стає більш липким та щільним. Водночас цей крок не можна ігнорувати тоді, коли йдеться про люля-кебаб.

Нагадаємо, телеведуча Ліза Глінська розповіла, як приготувати котлети, в яких немає соняшникової олії та борошна.

А блогерка Ольга Матвій поділилася рецептом приготування котлет без м'яса.

496

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олег Сороканюк

Чемпіон світу з росії наклав на себе руки після допиту в слідчому комітеті

«Жодних других Мюнхенських (Мінських) угод»: астролог назвав дату повної капітуляції росії

«Жодних других Мюнхенських (Мінських) угод»: астролог назвав дату повної капітуляції росії

Винник

«Вірю, що Матінка Божа Олега Винника не залишить» — священик розповів про те, куди насправді подівся відомий співак

Як легко знайти край стрічки скотчу (відео)

Знайти край стрічки скотчу можна за секунду: дізнайтесь, як (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту