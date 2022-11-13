Чому не можна перемішувати фарш руками: цієї помилки припускається дуже багато господинь

Котлети — одна з популярних страв української кухні. Рецепти їх можуть бути дуже різноманітними в залежності від складових котлетного фаршу.

Але навіть у найдосвідченішої господині не завжди виходять смачні котлети.

Щоб страва вдалася, потрібно знати, як правильно вимісити фарш.

Шеф-кухарі не рекомендують перемішувати фарш для котлет руками.

Зрозуміло, що руками фарш виміситься краще, але це може призвести до того, що в результаті котлети вийдуть гумовими.

Щоб фарш залишався легким та повітряним, потрібно перемішувати інгредієнти у його складі силіконовою лопаткою або звичайною ложкою.

Крім цього, досвідчені кулінари рекомендують не відбивати фарш, якщо він призначений для приготування котлет — так він стає більш липким та щільним. Водночас цей крок не можна ігнорувати тоді, коли йдеться про люля-кебаб.

Нагадаємо, телеведуча Ліза Глінська розповіла, як приготувати котлети, в яких немає соняшникової олії та борошна.

А блогерка Ольга Матвій поділилася рецептом приготування котлет без м'яса.

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