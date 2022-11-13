Чому не можна перемішувати фарш руками: цієї помилки припускається дуже багато господинь
Котлети — одна з популярних страв української кухні. Рецепти їх можуть бути дуже різноманітними в залежності від складових котлетного фаршу.
Але навіть у найдосвідченішої господині не завжди виходять смачні котлети.
Щоб страва вдалася, потрібно знати, як правильно вимісити фарш.
Шеф-кухарі не рекомендують перемішувати фарш для котлет руками.
Зрозуміло, що руками фарш виміситься краще, але це може призвести до того, що в результаті котлети вийдуть гумовими.
Щоб фарш залишався легким та повітряним, потрібно перемішувати інгредієнти у його складі силіконовою лопаткою або звичайною ложкою.
Крім цього, досвідчені кулінари рекомендують не відбивати фарш, якщо він призначений для приготування котлет — так він стає більш липким та щільним. Водночас цей крок не можна ігнорувати тоді, коли йдеться про люля-кебаб.
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