Закусочний пиріг від Людмили Борщ: ідеально підійде на сніданок або для перекусу всій родині (відео)

Фудблогерка Людмила Борщ вважає за краще готувати смачні страви з найдоступніших продуктів. Авторка багатьох різних пирогів та тортів, любить рецепти максимально простих пирогів, які готуються буквально за кілька хвилин. Днями вона запропонувала новий рецепт пирога для сніданку чи перекусу.

Продукти

Борошно 170 г

Вершкове масло 100 г

Розпушувач 1ч.л.

Сметана 3 ст.

Сіль

Начинка

Сайра консервована 240г

Цибуля зелена 1 пучок

Сметана 200 г

Яйця 3шт. Як приготувати такий пиріг, блогерка показала у своєму ролику.

Нагадаємо, а інша блогерка Alina FooDee розповіла, як приготувати угорську королівську ватрушку.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт салату «Жіноча слабкість» який можна приготувати у різних варіантах.

135

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram