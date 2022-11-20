Депутати Європарламенту, Німеччини та Фінляндії візьмуть участь у захисті та відновленні української інфраструктури

18 листопада у Києві в інформаційному агентстві Guildhall відбулася пресконференція групи депутатів Європейського парламенту та депутатів національних парламентів Німеччини та Фінляндії. На ній обговорювалася участь ЄС та двох держав у відновленні української енергетичної інфраструктури.

Зокрема, у пресконференції взяли участь депутат Бундестагу від «Зелених» Антон Хофрайтер, депутат парламенту Фінляндії Софія Вірта, депутат Європейського парламенту від Німеччини Сергій Лагодинський та депутат Європейського парламенту від Швеції Якоп Далунде.

Парламентарі та євродепутати зазначили, що удари росії по об'єктах української критичної інфраструктури є глобальним викликом, який вимагає глобальної відповіді міжнародної спільноти та запевнили у виробленні підходу та участі країн Європи у відновленні та подальшому захисті енергетичної інфраструктури України.

Крім того, депутат німецького Бундестагу Антон Хофрайтер та депутат Європейського парламенту від Німеччини Сергій Лагодинський наголосили на необхідності збільшення військової допомоги Україні для звільнення окупованих територій.

Учасники заявили про важливість притягнення до кримінальної та фінансової відповідальності за агресію керівництва російської федерації та роботи міжнародної спільноти над цим питанням.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу для іноземних ЗМІ виступив із закликом до світової спільноти розглядати атаки на енергетичну інфраструктуру нашої країни як частину російського геноциду українського народу.

Заяви про те, що удари росії по об'єктах критичної інфраструктури є військовими злочинами, геноцидом українського народу і можуть призвести до смертей тисяч людей, також підтримали своїми виступами політики в інших державах та депутати Європейського парламенту.

Так, французький сенатор, член комітету Сенату Франції з оборони та міжнародних відносин Гійом Гонтар заявив, що удари російської армії по об'єктах української критичної інфраструктури є військовими злочинами. За його словами, міжнародному співтовариству варто направити своїх представників для збирання доказів таких військових злочинів та передачі їх до Міжнародного кримінального суду.

Член Палати Представників парламенту Великобританії сер Роджер Гейл наголосив, що удари збройних сил росії по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури є військовими злочинами, які можуть призвести до смертей тисяч людей та геноциду українців.

Депутат парламенту Чехії, член комітету з питань економіки Томаш Мюллер заявив, що удари армії росії по об'єктах критичної інфраструктури України є військовими злочинами та формою геноциду українського народу.

А віцеспікер Сейму Литовської республіки Паулюс Саударгас заявив, що удари росії по об'єктах української критичної інфраструктури є військовими злочинами та геноцидом українського народу. Відповіддю на такі дії кремля мають стати постачання необхідних систем ППО, систем протиракетної оборони та озброєнь для протидії безпілотникам.

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