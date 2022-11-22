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Відмінний варіант для сніданку: швейцарський сирний крут з шинкою

14:31 22 листопада 2022
Шинка

З сиром можна приготувати не тільки італійську брускету, доповнену томатами, сиром, зеленню та часником, й сирний крут із шинкою — страву швейцарської кухні.

Як стверджують автори «Кухні народів світу», крут особливо популярний у маленьких містечках поблизу Франції. Дослівно «Croute au fromage» перекладається як скоринка з сиром. Страва може стати чудовим варіантом для сніданку

Складові:

  • Хліб — 100 г;
  • Сир — 200 г;
  • Шинка — 50 г;
  • Масло вершкове — 1 ст. л.;
  • Вино біле — 3 ст. л.

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Приготування:

  • Хліб порізати на скибочки завтовшки 1−2 сантиметри і обсмажити на вершковому маслі до рум'яної скоринки.
  • Викласти хліб у вогнестійкий посуд та збризкати білим вином
  • Зверху викласти кілька тонких скибочок шинки і засипати товстим шаром тертого сиру.
  • Готувати 10 хв у розігрітій до 250 градусів духовці.

Перед подачею крут можна приправити чорним перцем чи паприкою. В якості додатоку чудово підійдуть мариновані огірки та цибуля.

Раніше кулінарка Ольга Черкевич рекомендувала приготувати на сніданок замість бутербродів штрудель із куркою та овочами.

Фото Pixabay

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