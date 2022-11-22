Відмінний варіант для сніданку: швейцарський сирний крут з шинкою
З сиром можна приготувати не тільки італійську брускету, доповнену томатами, сиром, зеленню та часником, й сирний крут із шинкою — страву швейцарської кухні.
Як стверджують автори «Кухні народів світу», крут особливо популярний у маленьких містечках поблизу Франції. Дослівно «Croute au fromage» перекладається як скоринка з сиром. Страва може стати чудовим варіантом для сніданку
Складові:
- Хліб — 100 г;
- Сир — 200 г;
- Шинка — 50 г;
- Масло вершкове — 1 ст. л.;
- Вино біле — 3 ст. л.
Читайте також: «Неймовірно смачні бутерброди з морквою та часником»: ви готуватимете їх щодня
Приготування:
- Хліб порізати на скибочки завтовшки 1−2 сантиметри і обсмажити на вершковому маслі до рум'яної скоринки.
- Викласти хліб у вогнестійкий посуд та збризкати білим вином
- Зверху викласти кілька тонких скибочок шинки і засипати товстим шаром тертого сиру.
- Готувати 10 хв у розігрітій до 250 градусів духовці.
Перед подачею крут можна приправити чорним перцем чи паприкою. В якості додатоку чудово підійдуть мариновані огірки та цибуля.
Раніше кулінарка Ольга Черкевич рекомендувала приготувати на сніданок замість бутербродів штрудель із куркою та овочами.
Фото Pixabay93
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram