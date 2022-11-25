Де дивитись онлайн Англія – США: розклад трансляцій матчів ЧС-2022 25 листопада

У п'ятницю, 25 листопада, поєдинками в квартетах А і В стартує програма 2-го туру групової стадії чемпіонату світу з футболу, на якому вже відбулися дві гучні сенсації — Аргентина з Мессі програла Саудівській Аравії (1:2), а Німеччина поступилася Японії (1:2).

У групі А господарі турніру катарці, які на старті без шансів поступилися еквадорцям (0:2), візьмуть на арені «Аль-Тумама» у Досі Сенегал, а на столичному стадіоні «Халіфа» зіграють лідери квартету — Нідерланди та Еквадор.

У четвірці В Уельс, який врятувався в першій грі від поразки від США (1:1), поміряється силами з Іраном, а поки що друга за результативністю збірна ЧС-2022 Англія, яка відвантажила іранцям 6 м'ячів (Іспанія, нагадаємо, забила 7 голів Коста-Ріці), пройде випробування американцями.

ЧС-2022. 2-й тур

25 листопада (п'ятниця)

Група А

Катар — Сенегал 15:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»

Нідерланди — Еквадор 18:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»

Група В

Уельс — Іран 12:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»

Англія — США 21:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт», радіо «Промінь»

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Франція розгромила на ЧС-2022 Австралію .

Фото fifa.com

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