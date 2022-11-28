Не потрібні ані віск, ані парафін: лайфхак, як зробити свічку зі звичайної… картоплі

З того часу, як через атаки рашистів українці зіткнулися з частими відключеннями світла, з'явилося чимало порад щодо того, як зробити «довгограюче» джерело світла. Наприклад, невелику свічку з воску радили поміщати у ємність з олією.

Варіант на цю ж тему пропонують автори u-news.com.ua, розповідаючи про те, як зробити свічку, що горіла б цілий день, з картолі.

Для цього знадобляться одна картоплина, тонка мотузочка з натуральної тканини, бинт або ватяний спонж для гноту, а також соняшникова олія, бажано рафінована.

Потрібно зрізати з картоплі бічні частини так, щоб клубень міг стояти на поверхні.

Усередині картоплини роблять отвір, через який просмикують гніт, просочений олією. Він має проходити через картоплину наскрізь.

Конструкцію встановлюють у жаростійкій посуд та наливають олію, щоб та дійшла майже до краю картоплі.

Коли все трохи просочиться олією, можна підпалювати гніт.

Нагадаємо, що 28 листопада по всій Україні знов ввели аварійні відключення світла.

Людей закликають бути готовими цієї зими до найгірших сценарієв та радять тим, хто має змогу, перебиратися за міста у домівки, де є вода та печі.

Фото Pixabay

145

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram